大峽谷落下的岩石上，竟有遠古生物的足跡。挪威地質學教授於2016年，帶領學生至大峽谷國家公園(Grand Canyon)遠足，豈料期間發現了一塊落石，上面多達28個詭異凹洞，認為該塊岩石並不簡單，因此將照片傳給另一名地質學家，進行4年的研究後，發現這是有殼產卵動物最古老足跡之一。

挪威地質學教授克里爾（Allan Krill）4年前，與學生至亞利桑那州的大峽谷國家公園，在徒步旅行路線附近發現了一塊落石，上面有多達28個凹洞，認為這些洞可能是足跡，因此傳照片給內華達大學（University of Nevada）地質學教授羅蘭（Steve Rowland）。

經過4年的研究後，發現這一塊岩石已有3.13億年歷史，認為應該是羊膜動物（Amniota）祖先的足跡，早期羊膜動物在陸地上產帶殼受精卵，鳥類和哺乳動物都由此演化而來，這也是脊椎動物在沙丘上行走的最早證據，有趣的是，這一隻動物的行走方式很特殊，走法叫作「橫向序列行走」（lateral-sequence walk），指動物一側的兩條腿先後移動，後腿跟著前腿，與另一側兩條腿交替行走。

羅蘭表示，類似足跡多出現於煤層，少見於沙丘，而足跡也顯示動物在進化過程裡，能夠在沒有水的環境下產卵，在加拿大新斯科舍同一時間出土的動物骨骼，也是在水附近產卵，這有助於了解到底是哪一種動物留下的足跡，未來也希望能在光明天使小徑（The Bright Angel Trail）找到更多線索。