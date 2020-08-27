農曆7月鬼門開後，讓不少民眾人心惶惶，而國外也有不少靈異事件發生。英國一名保全日前凌晨查看監視器影像時，發現畫面中出現一名穿白洋裝的女子，緩緩的飄過鏡頭，起初以為是有人偷闖入，於是派人立即至現場查看，但卻未看到任何人，讓他不禁毛骨悚然。

根據《太陽報》報導，47歲保全公司老闆李斯(Adam Lees)主要負責工地安全，並於工地安裝能偵測人員活動的攝影機，18日凌晨1時53分收到警告通知，他查看伯明罕市(Birmingham)舍伯恩街(Sherborne Street)建築工地的監視器影像時，發現有一名白洋裝女子緩緩經過，一開始擔心是有人闖入，因此趕緊派人去查看，並進行區域性的檢查。

而工作人員也於3分鐘內抵達，但詭異的是，現場卻空無一人，由於當時是凌晨，幾乎很少人會出現在工地，而且女子的服飾很像新娘禮服，讓他不得不懷疑自己撞鬼了，李斯提到「看起來很不可思議，他們馬上就出去了，並在幾分鐘內抵達，發現那裡根本沒有人，甚至沒有任何痕跡，真得很奇怪」。

由於搞不清楚原因，讓李斯整晚難以入眠，甚至不禁打冷顫，並透露「我從來都不相信有鬼，但我真的無法解釋，許多人說畫面是假的，但我可以向大家保證，這100％是真的，我甚至希望這是假的，祂令我毛骨悚然」，指畫面中的女子向前傾，似乎還漂浮著，手裡拿著東西，宛如待嫁的新娘，指這是他管理百個站點，5年來遇過最怪的事。