狗就像小孩子一樣，對於新事物都非常好奇。英國有一名狗飼主，養了一隻黑狗，有一天愛犬誤觸觸控式檯燈，發現自己竟能控制燈，因此愛上了這一盞燈，經常靠在檯燈旁玩，使家裡一開一關、一亮一暗，讓主人無奈表示「我家變成夜店了」。

Slug is now using the touch lamp. How’s your evening going? pic.twitter.com/eJVQg3jEOK — Natalie Hart (@NatalieGHart) August 19, 2020

飼主娜塔莉（Natalie Hart）養一隻小黑狗史拉格（Slug），日前牠發現家中出現蒼蠅，因此就追著牠跑，一路從客廳追進臥室，直到蒼蠅停在檯燈按鈕上，牠想撲上前抓住獵物時，意外碰到觸控式檯燈，使室內突然亮了起來，讓史拉格非常吃驚。

這神奇的經歷，讓史拉格以為自己有超能力，好奇的再次觸碰檯燈，室內又因此暗了下來，娜塔莉提到「史拉格不停的走來走去，開開關關檯燈按鈕，有時還會對著燈吠叫」，玩了1個小時終於累了，才趴下來休息，讓一旁的主人邊笑邊錄影，影片po網後獲得6千次觀看。

娜塔莉笑著說，史拉格非常有個性，既愛玩又很大膽，對於開燈的經歷，讓牠感到非常新鮮，「雖然史拉格並沒有真的擁有控制光的能力，但對於我而言，牠就像是小太陽一樣，總是讓我的生活充滿光亮與力量，每天都能療癒我的心靈」。