農曆七月半將至，依照民間習俗，許多民眾會在中元節擺上一桌山珍海味宴請「好兄弟」，不過日前就有一名女網友憶述，女兒3歲時突然冒出的童言童語，並明確指出好兄弟的「進食區」，嚇得眾人不知所措。

原PO透露，當時正好七月半，她跟家人正忙著準備供品拜門口，等到一切備齊了，她也叫上3歲的女兒一起拿香祭拜，沒想到女兒卻指著門前的小巷子疾呼「媽媽，外面好多人喔！」但當下馬路上根本沒有「人」，瞬間把大家都嚇壞了。

一陣安靜之後，阿嬤反問孫女「是對面姨婆家（婆媳）拜拜的人嗎？」，孫女氣呼呼的回答「阿嬤，我說馬路上啦，還有站桌子旁邊，很多人啊，他們要來我們家吃飯嗎？」嚇得阿嬤只好趕快叫小孫女別亂說話。

等到第二次燒香時，原PO女兒竟然直接往供桌底下鑽，還說「媽媽，為什麼他們要躲在桌子下面吃東西？妳叫他們出來吃啊…」原PO只好硬著頭皮問女兒「那他們有沒有說很好吃啊？」女兒則回說「他們沒說話，只是一直吃…」原PO最後就要女兒別吵好兄弟吃飯，結束第二回合。

後來在燒第三輪香時，原PO便開始化金紙、收拾供桌，沒想到女兒竟站在門口對著好兄弟揮手，不停說「拜拜、拜拜」，成為一家人難忘的祭拜經驗。