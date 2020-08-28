農曆七月，不少公司行號會準備豐盛的供品祭拜好兄弟，希望好兄弟能保佑公司鴻圖大展，不過卻有一間棺木工廠因為祭拜時沒合適的桌子，直接「就地取材」，將棺木拿來當桌面、棺車當成桌腳，形成另類的「供桌」，畫面曝光網友全看傻了，紛紛打趣笑說「太有誠意了！」

有網友昨（27日）在臉書社團《爆廢公社》PO文指出，適逢普渡拜拜，「強者我朋友，公司沒桌子，拿個特別的來頂～這樣才大器！」

畫面中可見，成箱的飲料、零食和泡麵，一字排開的堆放在棺木上頭，就連供品上也插滿了香，底下還有行動棺車將棺木墊高。

奇特的畫面讓不少網友看了驚呼連連，紛紛留言直呼「升官發財啊～」、「有吃又有住，也太有誠意了吧」、「見棺發財，好應景！」、「合情合理」、「普渡還送床位，賺一波」、「給好兄弟展示床的感覺」、「吃飽還可以躺著休息睡一下」、「可以，這很好兄弟！」、「這桌子好像很貴」、「既然拜好兄弟，那好兄弟吃飽之後直接躺進去睡也是可以的，完美的一條龍服務」。