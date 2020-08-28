被視為國家「名片」的紙鈔，各國皆不約而同的印著最具代表性的人事物，背後蘊藏了不少精采故事，台灣也不例外。日前就有一名外國網友，分享了2張照片，分別是千元紙鈔和百元紙鈔的「完美錯位照」，畫面曝光網友全被這驚奇畫面給震懾住了！

一名外國網友日前在知名論壇「Reddit」分享手持千元紙鈔和百元紙鈔，拍攝而出的台灣最美風景照，只見他將紙鈔對折，分別精準的對向遠方建築。畫面中可見，百鈔上對應的是位於台北市陽明山上的中山樓；千鈔則是他早在一個月前登上玉山北峰所拍攝的錯位照。

畫面曝光後，網友全被這驚奇畫面給震懾住了，紛紛詢問他是如何拍攝出如此完美的錯位照，他也不藏私的大方分享攝影技巧，指出他先拍了一張中山樓的照片，接著再拍一張手持百元紙鈔的畫面，最後透過Photoshop合成就大功告成了。

兩百元紙鈔主墨色是綠色，正面以先總統蔣公生活化坐像為主題，背面則是總統府。（圖／達志影像）

另外，原PO不諱言，百鈔上的中山樓最容易拍攝取得，而兩百元的面額紙鈔位在總統府，也不算難事，至於五百元鈔票則是以大霸尖山為背景。不少網友看了直呼「風景真的好漂亮」、「很有創意，虧他想得到」、「玉山無縫那個有難度」。