鯨鯊（Whale Shark）是海洋中最大的魚類，體長可如一台雙層巴士，因為性情溫和，也被譽為「海中溫柔巨人」。日前就有一段鯨鯊大吃「海中Buffet」的影片，驚奇畫面讓眾人全看傻了！

將破魚網當Buffet 鯨鯊張開「吸塵器大嘴」狂嗑小魚（影片取自YouTube/Conservation International）

鯨鯊雖然體型龐大，卻是一種濾食動物，主食普遍都是微小的浮游生物，沒想到竟然還學會到淺海處吃魚網中的小魚！事實上，這段影片早在多年前就曾引起關注，一名攝影師Mark Erdmann在印尼極樂鳥灣（Cendrawasih Bay）捕捉到一隻鯨鯊的療癒「吃播秀」。

畫面中可見，這隻聰明的鯨鯊似乎發現捕魚網有破洞，立刻努力張開「吸塵器大嘴」，對著破洞一陣狂吸猛嗑，就像上癮一樣，嘴巴從頭到尾沒停過，直接吸飽吸滿。

由於鯨鯊隔著魚網捕食的進食方式，十分罕見，加上牠將嘴巴貼在魚網上「呷到飽」的同時，周圍還有無數小魚不斷衝出，如此震撼的畫面全被一旁的攝影師給記錄了下來。

不少網友看了影片後震驚不已，紛紛留言直呼「這個吸功真是了得！」、「鯨鯊根本是來撿現成的吧」、「海鮮吃到飽的概念」、「這是鯊型吸塵器吧」、「還好牠沒把網子吞了」。