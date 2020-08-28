台灣不少民眾喜歡刺激，挑戰各大遊樂設施，但哪一個設施最恐怖，總是引發網友討論。日前youtuber《墨鏡哥》分享台灣最恐怖遊樂設施，並分享前十名討論度最高的，而第一名更是讓不少人不敢再坐第二次，直呼「斷軌也輸它啊！」。

第10名是義大世界的「極限挑戰」，設施以U字形為設計，當遊客卡在最高點時，可以清楚仰望天空，在經過數分鐘後，才會突然俯衝向下滑，讓遊客忐忑不安，時間長達120秒。

第9名是義大世界「天旋地轉」，高度將近18層樓高，屬於懸臂設施，座位也會前後自轉，有趣的是，當第一批遊客先坐上去時，會先被轉到最高點，讓下一批坐上去，因此第一批會被帶至高點並停留一段時間，光想就讓人雙腿發軟。

第8名為劍湖山的「衝鋒飛車」，當時是亞洲第一個引進360度大迴轉的無底盤式雲霄飛車，軌道全長820公尺，最高高度達40公尺，時速最高可達90公里，時間長達120秒，不過運行方式與一般雲霄飛車類似，會急速左右狂轉，還有上衝下翻。

第7名是劍湖山的「G5」，全長381公尺，最高到65公尺，最讓人覺得恐怖的是，設施在衝到最高點時，會停在半掉不掉的位置，之後再突然加速向下衝，彷彿是向地面往下衝進去，時速可達110公里。

第6名是麗寶樂園「搶救地心」，是全台唯一的斷軌式雲霄飛車，上方軌道距離地面35公尺、地下4公尺，時速可達95公里，當遊客坐上去時，會緩緩被帶到斷軌邊緣，之後呈現90度垂直狀態，靜待幾秒後再俯衝向下，其中等待時間最讓人心情七上八下。

第5名是九族文化村的「馬雅探險」，剛建成時是台灣第一的懸吊式雲霄飛車，乘坐時兩雙腳呈現懸空狀態，以有軌的雲霄飛車來說，可是非常恐怖且刺激的。

第4名是劍湖山「擎天飛梭」，屬自由落體式的遊樂設施，以兩塔為設計，一邊時速80公里，從下往上狂飆至65公尺的高空，另一邊則是先緩緩將遊客帶上高空，靜待6秒後再俯衝而下，兩塔的遊玩方式截然不同，讓遊客能夠一次滿足。

第3名是六福村「大怒神」，許多人都稱它為「最恐怖的遊樂設施」，最高為17層樓高，約53公尺，被帶上至高點後會停留幾分鐘，掉下來的瞬間甚至會被嚇到發不出聲，不過雖然恐怖，但時間也蠻短的。

第2名是九族文化村「UFO」，台灣目前最大最高的自由落體設施，最高可達85公尺，升上空時還會一邊旋轉，下來時最高時速可達105公里。

第1名六福村的「笑傲飛鷹」

以U字形為設計，後面還有一點螺旋結構，是亞洲第一座U型滑軌懸吊式螺旋雲霄飛車，往前衝刺再倒退至最上空螺旋式的位置，軌道全長190公尺，最高時速可達122公里，遊玩時雙腳會懸空，搭配倒退式的設計，讓人彷彿能看到人生跑馬燈。