受西南風與對流雲系發展旺盛影響，導致全台出現短暫強降雨，南部更是被大雨狂炸。高雄有民眾發現，一名郵差在送信期間，突然遇到大雨來襲，而他不是立即穿上雨衣，下一秒的動作讓萬人感動，全身溼透了也不在意，直呼應該要幫他加薪。

一名女網友在《爆廢公社》提到，當時突然下起大雨，雨大到視線似乎都要看不清楚前面，當時有一名郵差正在送信，面對突如其來的暴雨，他並未匆忙的穿上雨衣，而是趕緊拿雨蓬蓋住信件，深怕還沒送到民眾手上的信件被淋濕，甚至會破損。

郵差負責敬業的態度，讓1.5萬人看得相當佩服(圖/網友黃嘉嘉提供授權)

原po提到，由於雨實在是又急又大，儘管郵差身旁有雨棚，但他並未先躲雨，而是選擇先保護信，「蓋完雨篷，郵差叔叔自己已經一身濕」，綠色制服更是被淋到變深色，之後也未看到郵差穿雨衣，便趕往下一家繼續送信，推測「也沒看他為自己穿雨衣，估計應該內褲都濕透了，穿了悶著只會更難過，索性不穿了」。

郵差淡定且負責的態度，讓1.5人都非常感動，直呼「負責任的郵差小哥，你好棒」、「真的！我也看過郵差遇到大雨，真的是想保護那些信件，自己不穿雨衣都沒關係」、「辛苦了，希望郵局能再改進送信件的車，不然郵差被雨淋濕了，還要先保護信件，如果信件被淋濕，到時候可能又要被客訴了」、「這不加薪升職怎麼可以」、「辛苦了郵差先生，不管是大太陽、刮風大雨，努力把每封信不辭辛勞送到每個角落，有你們處處有愛」。