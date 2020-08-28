家住樓上的住戶，經常可見小鳥飛到窗前，若看到「巨獸」攀在窗戶上，肯定會被嚇得半死。日本一名住戶近日拉開窗簾，被眼前的情景嚇壞，陽台的紗窗上竟爬了一隻巨蜥，嚇得她不知如何是好，趕緊拍照PO網詢問解決辦法，不少人則好奇牠究竟如何出現在4樓的。

日本網友@okamiosake先前拉開窗簾時，發現紗窗上竟爬著一隻巨型蜥蜴，四腳緊緊抓住網子，且久久不願離開，讓她感到非常害怕，不知該如何解決，因此拍照PO網提到，「陽台上出現一隻大蜥蜴，好像正在求救，會不會是誰家的寵物跑出來，看起來應該很好抓，但我不是爬蟲類專家，擔心牠可能也具有野性」。

許多網友以外貌與身形推測，牠應該是「澤巨蜥」，但由於蜥蜴的體型很大，也擔心自己貿然去抓，恐會造成危險，屋主先通報地方衛生機關「保健所」，但人員表示無法幫忙捕捉，只能協助處理動物安置問題，因此她改向警察求助，當他們試圖抓牠時，巨蜥竟從4樓一躍而下，並且迅速逃離現場，留下一臉錯愕的員警與屋主。

屋主提到，他們所在位置是4樓，沒想到巨蜥跳下去後，竟還能毫髮無傷，而她事後也向同一層鄰居詢問，是否有人養這種寵物，但都未獲得肯定答案，巨蜥的從何而來依舊是一個謎。不少人驚呼「牠應該是澤巨蜥。我覺得是別人養的寵物溜出來的，而且這麼大一隻，主人應該住在附近」、「牠的尾巴強而有力，還是要小心」。