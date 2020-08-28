不少人喜歡養寵物，不僅能排解孤寂，還可以療癒心靈，每當經過寵物店時，看到店家販售的小奶貓、小奶狗，更是讓人看的一秒融化。日本一名網友至寵物店，看到了一隻小奶狗，竟直接站直靠在玻璃窗上，前肢不斷在窗上滑，好像想吸引顧客的注意。

一名網友@foafoakishu在抖音(tiktok)分享萌寵影片，當時他至寵物店逛，豈料看到玻璃窗內，有一隻吉娃娃 (チワワ)與臘腸犬 (ダックスフント)混種的小奶狗，全身黑且頭長得像吉娃娃，但耳朵與身形又像臘腸狗，與同窗的咖啡色小奶狗，還有隔壁的鬥牛犬相比，反而顯得有些遜色。

有趣的是，黑色小奶狗竟突然站起身，前肢靠在玻璃窗上，不斷的上下摩擦，身體還左右來回搖擺，期間跳累了還一度跌在地上，之後又再次用同一個舞姿跳舞，完全成為全場焦點，吸引眾人的目光，好像在說「看我這裡，我很可愛吧！快點把我帶回家」。

影片累積4.6萬觀看次數，不少人被萌翻直呼「原本沒想要養狗的，一看就凍未條，超想帶牠回家」、「最強行銷手法」、「本來覺得牠長得最不可愛，沒想到居然這麼機靈啊！」、「這舞姿實在太魔性了」、「希望牠能找到好主人」。