貓皇愛亂跑，有時跳到衣櫃上玩，有時又躲在家中角落，每每都讓找不到愛貓的主人相當傷腦筋。日本有一名男童，日前衝到廁所準備解放，豈料卻發現馬桶上的洗手台裡，竟有一團毛茸茸的異物，發現原來是愛貓躲在裡面納涼，超萌模樣讓主人都捨不得趕牠出來。

網友@omochi_nam01在推特寫下「放鬆的貓與男童間的攻防戰」，只見小主人當時想上廁所，趕緊跑到浴室，豈料卻發現免治馬桶的洗手台上，竟有一團「棉花糖」待在裡面，原來是愛貓在洗手台裡睡覺，前肢還被頭壓住往上折，露出超可愛的肉墊。

而小主人看牠睡的正熟，趕緊上完廁所後離開，而這一隻貓非常喜歡睡在洗手台裡，有時看到水龍頭流出水，也會好奇的待在旁邊觀看，廁所宛如變成牠的秘密基地，飼主@omochi_nam01的三名小孩，有時還會湊在馬桶前，一起觀看愛貓睡覺的模樣，畫面非常的可愛。

@omochi_nam01飼有2隻貓，牠們也經常一起待在洗手台裡玩，有時還會睡到翻肚，擁有特殊的癖好。不少網友被融化，直呼「貓皇果然是貓皇，想上廁所也不可以驚醒牠啊！」、「小孩還聚在馬桶前玩貓，這畫面也太療癒了吧！」、「乍看之下，還以為是一團棉花」。