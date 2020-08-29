根據民間習俗，參加喪禮或是去醫院見亡者，為了避免煞氣纏身，老一輩會提醒將茉草、榕樹葉、淨符等避邪物隨身攜帶，待離開現場後，再將它丟掉。沒想到網紅「布萊克薛薛」卻因為父親見亡友後，不小心將避邪樹葉帶回家，家中一連三天發生驚悚遭遇！

鬼故事時間！有些事真的不要太鐵齒...（影片取自YouTube/布萊克薛薛）

布萊克薛薛日前分享了自己撞鬼的親身經歷，他透露父親一直以來都相當鐵齒，過去還曾帶著年幼的他和哥哥一起去向過世工友告別，媽媽得知後就在路上摘了幾片避邪樹葉，要薛爸放在口袋。

沒想到他們從醫院回來後，一連三天，兄弟倆半夜完全睡不著覺，到了後來，就連哥哥也排斥回房，薛爸一問之下才知道「上面有個叔叔一直在跟我們講話…」，鐵齒的薛爸不信，拉著哥哥上樓，就在他們要踏入房間時，竟然聽到薛薛的嬉鬧聲，不斷說著「叔叔給我、叔叔給我」。

又驚又氣的薛爸二話不說立刻衝入房間，打開所有的燈和窗簾，對著房間四周就是一陣髒話狂飆，那一夜之後，兄弟倆的房間就回歸平靜。後來薛爸才坦承，當時放在他口袋的避邪樹葉一直都沒丟，還在褲子裡。

民間流傳，參加喪禮、進出殯儀館、醫院、墓地…等，因為這些場所的氣場較特殊，會吸引不少靈體在附近徘徊，因此需要特別準備艾草、榕樹葉、米、鹽、淨符等避邪物在身上，等到離開現場後，再將避邪物丟掉。至於淨符則是不可丟入垃圾桶，要焚化後放入陰陽水中，用毛巾沾濕擦拭身體淨身。

《中時新聞網》提醒您，此為民俗說法，僅供參考。