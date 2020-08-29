現代人講求科學，但是生活中仍有許多玄妙的事情無法透過科學實證。過去就有網友透露，意外得知高中同學一家住了十幾年的透天厝，竟然存在詭異現象，無論任何食物放在一樓屋內，超過5分鐘就會莫名臭酸掉，到最後只好將廚房改裝在騎樓。

原PO在臉書社團《靈異公社》PO文分享20年前的一段往事，當時高中2年級的他，前往同學阿強位於高雄市鼓山區的住家讀書，沒想到，到達他家門口時，竟看到騎樓堆放了爐灶、餐桌、冰箱，讓他十分錯愕。

阿強無奈表示「沒辦法啊～我家一樓從廚房到客廳就很怪啊！」阿強透露，以前媽媽在廚房煮菜，每每煮好一道放在餐桌上，不到5分鐘就會臭酸，即便放在客廳茶几上也一樣；離奇的是，只要拿在手上，或是離開一樓範圍到屋外，才會安然無恙。

阿強說，「不信的話，你手上的鹹酥雞分成兩份。一份放騎樓，一份放客廳。5分鐘過後吃吃看。」果不其然，原PO放在客廳的鹹酥雞和飲料真的臭酸了，但騎樓的依舊新鮮正常。

嚇得原PO反問阿強「你家除了食物、酒、飲料會臭酸的問題，還有其他詭異的事嗎？」但阿強表示一切正常，沒發生任何靈異鬼怪之事，「也問過神明，我家沒鬧鬼」。最後他們帶著剩下的鹹酥雞和飲料上二樓吃，因為離開一樓才不會臭酸。原PO也說，阿強8年前已經存夠錢舉家搬走了。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「有別的來幫忙吃了」、「極陰之地」、「可以考慮來做醃菜一定會大發咧」、「這間房子非常具有研究價值」、「會不會是交界口呢？」、「可能是磁場問題」。