買房是人生大事，無論是交通、屋況等各層面的考量缺一不可，擔心踩雷，有許多眉眉角角更是要注意。根據消防法規，11樓以上的高樓層需設置消防管線、灑水系統，日前就有網友透露，自己在8樓和12樓之間猶豫，灑水系統成了他最大的考量關鍵，貼文一出釣出內行人狂勸「救命比較要緊！」

原PO在PTT「home-sale板」PO文指出，日前看了一個15樓的新建案，自己在12樓和8樓間的樓層選擇猶豫不決，認為8樓沒有灑水系統、高度空間好，而且也能省下一筆裝潢費，但12樓的視野開闊，加上兩者價差不大，因此讓他難以決斷，「請問大家怎麼選擇呢？」

貼文一出隨即掀起熱議，有一派網友認為，「8樓，消防灑水裝潢煩死」、「秒選8，8樓價最好，又好賣」、「11樓以上如果沒有挑高，當然選8」、「樓層沒差太多，又都有永久棟距，採光沒影響，會選8」、「8樓，然後電梯數夠吧？不夠的話，越高越容易等」、「一般50尺的大樓，最優就是10樓，然後往下買」。

不過也有人直言，站在生死邊緣，12樓的灑水系統才是考量的重中之重，千萬不要為了省錢而輕忽，「不要灑水？灑水可能會救了你」、「安全和美觀的選擇，若不幸用到灑水頭時，你會很感謝它」、「灑水能幫你撲滅初期火勢，沒灑水的只能保祐了」、「最近做天花板遮消防管線，約12萬供您參考」。