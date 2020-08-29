台中一名阿嬤日前走失，警察將她一路攙扶回派出所內安置，沒想到一查才發現對方竟然是清光緒31年出生的116歲國寶級人瑞。對此，就有網友好奇，這位清朝出生的人瑞阿嬤，健保卡上的出生年分究竟該如何標示？貼文一出隨即掀起熱議。

台中市警局第四分局日前獲報，有位年邁的阿嬤出現在黎明路與干城街口，疑似走失，警方到場後詢問其基本資料，阿嬤表示自己是民國前7年出生，讓員警誤以為外表看起來像是80歲的阿嬤，是在開玩笑，後來經查警政系統才驚覺對方所言不假。

劉張姓老阿嬤外表卻像是80歲，讓高員直呼要好好向老婦討教保養皮膚和長壽的秘訣。（警方提供／陳世宗台中傳真）

對此，就有網友在PTT「WomenTalk板」以「知道民國前出生，健保卡怎麼標出生年嗎？」為題，PO文指出，「在新聞上看到一名116年前出生的阿嬤走失，沒想到民國前出生的人會以『負號』表示…長知識了！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「酷！原來是這樣！」、「這位阿嬤看起來比實際年齡起碼年輕30歲吧，太猛了」、「太酷了，這位阿嬤好猛」、「116歲還能走失實在太狂，這個年紀還活著的，一般都只能臥床或坐輪椅了」。