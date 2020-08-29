澳洲的生物多樣性高，且由於長時間獨立演化的關係，也孕育出許多特殊物種。澳洲一名女子在家上完廁所，按下沖水手把後卻沒有反應，推測可能是手把壞了，因此打開水箱檢查，沒想到卻發現裡面盤踞4隻綠色長條狀生物，嚇得她趕緊求助。

綜合外媒報導，25歲皮爾森（Sofie Pearson）居住於昆士蘭北部甘蔗田附近，16日她在家中上廁所時，發現馬桶沖水很困難，不管她怎麼壓都壓不太下去，「於是我打開水箱蓋檢查，想找找看問題出在哪裡」，而眼前畫面讓她秒找出問題所在。

水箱內竟盤踞4條「綠蛇」，其中一隻甚至長達1公尺，讓她瞬間愣住，隨即拍照傳給朋友看，而在友人的幫忙下，順利抓蛇並放回田中，並未有人員受傷，之後po照在臉書社團「Townsville Snake Catchers」，提到原本想看馬桶為何會這麼難沖，沒想到居然有4條蛇，而且還活得好好的。

皮爾森推測，這些蛇應該是從地板上的裂縫爬進來的，而她在一個多月前，也曾在浴室裡發現另一條蛇，不過這是她第一次看到4條蛇同時出現，也讓她感到不可思議。而這些蛇是「樹蛇（tree snake）」，在澳洲相當常見，且不具毒性，主要以青蛙與石龍子為食，通常睡在樹洞裡或岩縫中。