由於景氣差的關係，計程車司機為了招攬生意，會改裝車內設計，吸引顧客的注意。泰國有一名民眾搭乘計程車時，一坐進車內後，秒被車頂上的裝飾嚇壞，頂部竟全被樹枝、藤蔓包覆，畫面相當壯觀，讓不少人驚呼「這根本是行動森林」。

泰國網友Pizchy's Phaniwan日前搭乘計程車，一坐進去後發現，車頂竟有些低，她抬頭仔細一看，發現上面竟全是「樹枝、樹幹與藤蔓」，甚至蔓延到前面的擋風玻璃底部，還巧妙的繞過汽車室內燈，樹幹上掛著各式佛牌等的護身符，讓她嚇得表示「神奇的計程車體驗，但我卻有點害怕」。

照片獲得1.1萬次分享，還被分享至《爆料公社》，不少人表示「車上有蛇都不奇怪了！」、「是千年樹精，姥姥…」、「好怕有什麼蟲會掉下來」、「其實是菩提樹，司機希望你們可以悟道，坐到各位頓悟」、「霍爾的移動城堡？」、「我曾經坐過裡面貼滿了封箱膠帶的，司機說是為了降溫…」、「蠻有藝術氣息的」。

而這一輛森林計程車在泰國意外爆紅，也招來員警關注，運將名叫威猜，由於車內裝飾恐對他人造成身心恐懼，違法汽車法第12條規定，因此被開1000泰銖的交通罰單，而且必須立即拆除車內的樹根等，並接受3小時的道路安全課程。