不少學生或上班族，北上或南下工作讀書，肯定都要在當地租屋，但最怕就是遇到惡房東，假若碰到超熱情的房東，也會讓人不知所措。日前有一名男網友透露，他的女房東非常貼心，經常會主動來收租，而且經常只穿一件「小可愛」，每次都讓他目光不知該往哪裡看，讓他困擾的po網求助。

一名男網友在《Dcard》提到，在外租屋3個月左右，遇到一名熱情的房東，由於對方住在附近，因此她都會親自來收房租，儘管曾表示不用麻煩，他可以自己拿過去，但女房東仍堅持要親自來收，但最讓他困擾的是，女房東每次只穿小可愛，外披著一件外套就過來了。

但有趣的是，女房東抵達他房間後，便會脫下外套，導致她只剩一件小可愛，內在美幾乎被看光，「身材很好但是這樣是正常嗎？也太居家！」，由於他本身有在健身，因此房間內有放啞鈴，而女房東發現後，主動表示她也想學，原po起初教她幾招基礎動作，便讓她回家自行練習。

豈料女房東仍會經常與他聯絡，「之後她大概一個禮拜會打給我1、2次要我指導她...指導當然沒問題，但她一樣每次一看就是沒穿內衣」，儘管他曾提醒女房東多穿一件，但對方卻覺得沒關係，讓原po難以接受，又不希望雙方關係搞僵，也曾提議用匯款方式繳房租，但女房東則認為太麻煩而拒絕，讓他不知該如何是好。

不少人表示「阿姨我不想奮鬥了」、「下次跟房東說我們約便利商店付房租，她應該不敢這樣了吧」、「快叫姊姊的小名，祝福你，少奮鬥一生」、「那你要繳房租那天，就請一個要好女性朋友到你房間啊，然後那個阿姨看到一次之後，應該就不會為難你了吧」，原po補充表示，之後應該會攤開來講，與對方好好溝通。