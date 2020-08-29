動物小時候就像人類小孩一樣，不僅對世界充滿好奇，也非常愛玩又淘氣，總是讓媽媽相當頭疼。日前有民眾在羅馬尼亞(Romania)一處道路上，發現了2個巨大「路障」，一對親子棕熊在路中間不斷拉扯，好像小熊不願意回家與媽媽對峙。

影片被上傳至臉書粉專《Transylvania Travel Agency》，當時駕駛在前往聖安妮湖的路上，發現路中間出現一對親子棕熊，小熊疑似玩嗨不想離開，不願跟母熊回家，還站起身與媽媽對抗，一度被母熊推倒在地，但仍試圖起身抵抗，就算發現有轎車開過來，牠們仍未停下動作躲開。

小熊不斷頑強抵抗，母熊只好嘗試叼住牠的脖子，但仍被小熊掙脫，僵持了1分鐘多，所幸雙向車輛發現後，駕駛都紛紛停下來觀看，而母熊也發現車越來越多，無可奈何之下，氣得轉頭離開，小熊發現後，也趕緊跟著媽媽走，但仍賭氣的咬母熊的臀部。

儘管躲至路邊，小熊仍不斷激怒媽媽，牠們又差點打到路中間，讓兩旁駕駛都不敢亂動，最終在母熊的教訓下，小熊還是妥協了，跟著媽媽一起離開，而母熊看有這麼多車靠近，也保持警戒保護著小熊。影片累積13萬觀看次數，不少人表示「不論是動物還是人類，小孩都這麼皮」、「母熊好像在說『你別鬧了！大家都在看你了』」。