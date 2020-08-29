貓咪正常是趴在地上休息，或前腳伸直、後腳彎成弧坐著，但你有看過牠們學人類的坐姿嗎？日本有一名網友，日前回老家時，發現爸媽飼養的三花貓，竟以「大叔坐姿」坐在沙發上，讓他感到相當不可思議，直呼「牠是進化成人類了嗎？」。

日本網友富美子@tomikopinkcats先前向父母借盤子，日前便回老家打算歸還，豈料開門進屋後，卻被眼前的畫面嚇了一跳，只見老家養的三花貓「Choco巧可」，竟學母親的坐姿，坐在沙發上看電視，後肢雙腳往前伸直，而前肢則是放在兩側，還露出牠的小白肚。

貓皇與奴才坐在一起的模樣，讓原po看得忍不住笑了出來，而更讓他不解的是，對於巧可詭異的坐姿，全家好像都習以為常，甚至沒有認為這樣很奇怪，直呼「這是正常的坐姿嗎？難道牠進化成人了嗎？雖然我爸媽反應都很遲鈍，但不至於沒注意到吧！」。

而@tomikopinkcats還貼出愛貓撇頭照，好像一臉在說「怎樣沒看過貓這樣坐喔！別擋我看電視啦！」，照片吸引近15萬人按讚，不少人驚訝回應「裡面有工讀生吧！」、「這隻貓根本是大叔了啊」、「你爸媽一定很常這樣坐，牠有樣學樣」、「牠根本成精了，還露出牠的大肚腩」。