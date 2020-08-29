正逢農曆七月鬼門開，有靈異體質的人，總能感應到一些東西。日前有一名女網友提到，今年5月與朋友至苗栗的深山露營，傍晚邊烤肉邊飲酒時，她突然想確認現場小朋友們的狀況，因此數起孩子的數量，才驚覺多了一人，而且還靠帳逢非常近，讓她當下不敢亂看，直到隔日兒子的一句話，更是讓她毛骨悚然。

一名女網友在《靈異公社》表示，今年5月與丈夫的大學同學，至苗栗深山露營，晚上他們一邊喝酒一邊烤肉，聊天聊到一半時，由於小孩在戶外玩，因此她便想確認小朋友的狀況，數起他們的人數，豈料卻突然意識到，有一個男孩靠他們很近，而且在帳篷內盯著他們看。

原PO驚覺不對勁，由於她體質較敏感，且又正值農曆七月，因此她便裝沒事繼續聊天，之後男孩便消失不見，而丈夫知道妻子的體質，因此隔日也貼心詢問「睡的好嗎？」，因為睡得好就代表露營場磁場乾淨，當下她並沒有回應，在丈夫二次詢問下，她才坦言「祂一直陪著我們聊天啊！我還叫你同學一定要陪她老婆洗澡，因為我怕她一個人12點去洗澡...」。

開車回程時，夫妻倆討論到山上狀況，豈料他的大兒子突插話，詢問討論的對象是誰，接下來竟說他也看過「2年前去台中汽車旅館時，半夜突然起來，有個男生就站在我們床前一直看我們耶！他長的很高很奇怪，後來就不見了，我也睡著了...」，當下讓她起雞皮疙瘩，才知兒子遺傳到她，「沒想到兒子比我還大膽，還敢對著它看...」。