大貓熊寶寶「圓仔妹」的命名投票活動已經告一段落，並於今（30）日父母團團圓圓的慶生會上公布結果，由帶有吉祥可愛意味「圓寶」奪冠，而保育員私底下也有另外一個替圓仔妹取的可愛乳名－「柔柔」。

圓仔妹命名結果為「圓寶」(影片來源/YouTube/中時新聞網)

圓仔妹於今年6月28日出生，這段期間牠的一舉一動都備受大眾關注，可愛的模樣屢獲不少民眾的心，而在媽媽的照顧與呵護之下，圓仔妹也逐漸健康長大，身材越來越「頭好壯壯」，學習的「新技能」也是越來越多，像是翻身、甩手等等。

如今，圓仔妹的命名結果也出爐了，第二階段的票選活動吸引共2萬6,105人共襄盛舉，最後由「圓寶」奪得冠軍，成為牠正式的名字，據悉，圓寶這個名字有著和媽媽姐姐一樣的「圓」字開頭，「寶」字也代表著人見人愛的圓仔妹是大家心目中的寶貝，更和「元寶」諧音，有著吉利的寓意。

而由保育員所取的乳名「柔柔」則遺憾落選，事實上最初是因為圓仔妹比起姐姐身上的毛更多更翹、身材也肉肉的，便取其諧音叫做柔柔，此外圓仔妹的性格也和爸爸團團一樣比較溫和柔順，才會有了這樣的暱稱。