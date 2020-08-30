許多人的心中都有著「跑車夢」，但其高昂的價格總是瞬間就打破大家的想像。最近，有網友就在車陣中看見了一台紅色超跑的身影，沒想到它要價竟高達8500萬，而且全台還僅有6台，讓他嚇得驚呼：「看到它要離多遠啊？」。

這名網友在《爆廢公社》中分享這張照片，只見一台紅色的跑車處在車陣當中，它的外型相當特殊，不同於一般的車輛都會有車頂與四周的玻璃，而且該車還僅只有一個座位，駕駛的頭上似乎也戴有一頂安全帽。據了解，這台紅色超跑是法拉利的「Ferrari Monza SP1」，要價約8500萬，全球限量499輛，而台灣就有6名幸運車主。

許多網友在得知這輛超跑的價格後都相當震驚，紛紛留言：「起碼要離5公尺，不然小小摩擦到就賠不完了」、「撞到也是需要投胎的一種」、「他在台北我就要在高雄這麼遠」、「我覺得10公里比較安全」、「這個不小心碰到，這世界又多了一個孝子了」。

不過，其特殊的外型也同樣引起熱烈討論，尤其是單人座的設計更是大家關注的焦點之一，「買這車妹要坐哪？自己開好無聊」、「果然是單身才能開的車」、「有錢人的浪漫，享受孤獨」、「買什麼車可以讓人看出自己是個黃金單身漢」、「不能載人嗎？好寂寞，不能載妹」。