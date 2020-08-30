不少歐美男性都有「蓄鬍」的習慣，在影視作品中也經常看見他們以有鬍子的形象出現，但反觀台灣，卻很少有機會可以看見蓄鬍的男性。有網友對此就非常好奇，而內行網友們也點出了幾個關鍵原因，其中一項竟是和喪葬的傳統習俗有關。

這名網友在PTT上發文，表示有許多歐美的演員私底下都會習慣留鬍子，等到要拍電影時，為了符合劇中角色形象才會把它刮掉，但在台灣，不管是平常生活中會碰到的路人，或是演員明星等男性，卻很少會看到有人在留鬍子，讓PO主感到非常好奇。

此文一出，不少網友都紛紛前來解答，點出了「養鬍子不容易」、「看起來邋遢」、「台灣氣候濕熱」等原因，「因為基因養不出濃厚的鬍子，大部分都是很稀疏的」、「鬍子長很慢+氣候濕熱，留鬍子那悶熱感很可怕」、「台灣人留鬍子很難像西方人那麼密，看來起會很醜」、「亞洲人如果鬍子密度不夠，看起來會髒髒的，不好整理」、「濃密的鬍子留起來才能看，稀疏的看起來很髒」、「台灣濕熱的天氣，油鬍黏在一起超噁」。

除此之外，台灣傳統的喪葬習俗對於男性蓄鬍也有著很大的影響，「華人家裡治喪男人才會蓄鬍」、「老人家一直唸，人家會以為家裡有喪事」、「老人家會時不時問你，怎麼鬍子都不刮，還是家裡有喪事呢」、「以前留被長輩說家裡有人過去才會留」。