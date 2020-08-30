世界上有許多人類無法輕易解釋的現象。外國一名女子在家中照顧已經肺癌晚期的母親，某天半夜，家裡的監控系統突然傳來了「門外有人」的通知，但她向外看去卻沒有任何人，直到後來檢查監視器畫面才看見一團白影坐上了門口的鞦韆，讓女子瞬間淚崩，直呼：「爸爸回來了」。

有一團白影在家門前徘徊還坐上一旁的鞦韆(影片來源/YouTube/Dogtooth Media)

根據外媒報導，在去年感恩節前夕，女子諾瑪（Norma Villa）已經在家照顧生病的母親約2個月的時間，當時母親的病情惡化，她只好到自己的房間裡平復一下心情，並和早已過世10年的父親「講話」。

沒多久家中的監控系統就傳來了「門外有人」的訊息，諾瑪往外看去，卻沒有發現任何人，事後調閱監視器畫面才看見當時有一團白影正在家門前，還「坐」上了一旁的鞦韆。

諾瑪看到畫面後忍不住哭了出來，認為這是「爸爸回家了」，她透露母親在過去時常會躺在上面，而父親在生前也最喜歡坐在那張鞦韆上抽菸；之後諾瑪給母親看了這段畫面，她同樣沒有絲毫恐懼並且與女兒有著相同的感覺，感動地說道：「他為了我而來」。