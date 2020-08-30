有些寵物相當聰明，時常會做出一些鬼靈精怪的舉動。外國一名飼主在使用電腦時，將尚未吃完的食物盤子放在一旁，虎斑貓似乎是受不了其中香雞腿的誘惑，竟假裝自己在睡覺，悄悄伸出自己「罪惡的小手」想要偷吃，沒想到卻被主人抓包，到嘴的肉就這樣飛走了。

這段影片被分享到論壇《Reddit》，從畫面裡可以看到這名飼主正在使用電腦，一旁還放著他正吃到一半的餐盤，而他飼養的虎斑貓則悄悄從電腦後探出腦袋，先是聞了聞雞腿的味道之後，就突然倒下假裝自己已經熟睡，接著一邊瞇起眼睛一邊假裝伸懶腰伸長了自己「罪惡的小手」，就想要把雞腿帶往自己這邊，不過馬上就被主人給發現制止了。

但虎斑貓並沒有因此氣餒，反而不斷磨蹭著朝餐盤前進，等移動到雞腿前方後，嘴巴湊上前就直接「開吃」起來，就算主人阻止把牠往後推，牠也沒有輕易放棄，還是執著地採取「夢遊」作戰，瞇著眼睛往前湊想繼續偷吃。

這段影片曝光後，網友們都被這隻虎斑貓調皮又貪吃的模樣給逗笑了，紛紛留言：「貓貓沒有偷東西，貓貓沒有犯罪」、「快給這隻貓來點雞肉！」、「扒手技能100等」、「該頒給這隻貓一座奧斯卡」、「夢裡的雞腿吃起來特別香」。