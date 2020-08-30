現代人工作忙碌，生活節奏緊湊，不少人養寵物都會以好不好照顧為優先考量。日前一名網友就聽從水族店老闆的推薦，買了一條號稱「好養又不容易死的魚」，但買回家之後幾乎一動也不動，讓他好奇PO上網詢問，沒想到網友一看全都驚呼「老闆沒騙人！這隻養的死其他魚也不用養了」

有網友買了一隻老闆推薦的「不死魚」，回家一周竟如石頭動也不動。(影片來源/原PO授權提供，請勿任意轉載)

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，稱他上禮拜到水族館向老闆表示「我想要買很好養、不會死的魚」老闆一聽馬上拍胸脯保證「沒問題」並推薦他一隻神秘的黑色巨魚，沒想到養了一周之後，該網友發現該隻魚幾乎都沒有什麼在動，讓他忍不住好奇PO網直呼「我養的到底是石頭還是魚啊？有人也有養這種魚嗎？」

網友看了原PO曬出的影片，都表示老闆真的沒騙人！(圖/網友授權提供，請勿任意轉載)

文章曝光後掀起熱議，許多網友一看紛紛留言表示「命大不易死。而且越養越大隻」、「大湖公園一堆，在岸上一小時還不會死」、「垃圾魚真的很可怕，都不會死」、「垃圾魚你拿去外面曬太陽曬三個小時，再給他喝水，馬上復活」、「我曾經託我阿嬤幫我顧一個禮拜的魚，因為要回澎湖～結果回來後水變黑色的，魚全死光，只剩垃圾魚活著」。

有不少網友做過實驗，被太陽曬成乾的垃圾魚，只要接觸到水就能神奇的馬上復活(影片來源/YouTube/熊大萌/如遭刪除請見諒)

據了解，俗稱「垃圾魚」的下口鯰原產地是南美洲巴拉圭，也稱作「琵琶鼠」、「清道夫魚」，是常見的水族魚種，可用來吸食水族箱壁及鋪石上的藻類，但因環境適應力強，且無藻類可吃時會開始攻擊其他魚種及魚卵，屬於入侵物種，嚴重威脅本土魚類生存空間。若民眾於河川捉到千萬別放回，更不要任意棄養、放生，以免破壞生態環境。