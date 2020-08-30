有些人非常介意自己另一半穿的太過於裸露，不喜歡她們被其他人盯著看的感覺，但真的有這麼嚴重嗎？有名女網友就因為「一件泳衣」在七夕情人節當天被男友很甩，讓她崩潰直呼「不知道我做錯了什麼可以讓他這麼生氣」。

一名女網友在論壇Dcard上發文，表示七夕情人節的時候和男友剛好可以同時排休，便約好要去玩水。一起去挑泳衣的時候她看上一件中間有挖腰的白色連身泳衣，男友本來覺得太露不准她買，但因為原PO很喜歡再加上不停勸說「有他在旁邊根本不會怎樣」，所以最後還是答應了。

當天一開始都沒事，男友還幫她拍了好幾張美照，沒想到原PO在便利商店外面等男友時，被2個男生搭訕要賴，這一幕又剛好被男友撞見，氣的他當場臉垮掉，並直接飆罵原PO「為什麼死都不聽我的話，根本就故意就想露給人看，要不要乾脆全裸…」。

最後更冷冷丟了幾句就說要分手，不管原PO怎麼解釋都沒用，讓她委屈直呼「竟然七夕我就因為泳衣被甩了，我不知道我做錯了什麼可以讓他這麼生氣，想不透到底是前男友太愛吃醋還是怎樣？朋友叫我不要想太多趕快打起精神…但真的好難啊」。

文章曝光後掀起熱議，網友看到原PO附上的泳衣照全都暴動回應「你男友控制慾太強了吧！況且這個也沒有到多曝露我不懂他為何氣再來」、「男友太無聊了吧！我覺得沒很露阿，我女友如果穿這樣我覺得很美」、「算了啦！隨隨便便就提分手的男人一定也不會是真正對妳好的人，再說妳看起來超美的好嗎」、「這種男友不要也罷你超漂釀」。