國外許多動物園都有提供遊客和野生動物近距離接觸的體驗，但太輕率的舉動不只會給自己帶來危險，也可能會引起不必要的爭議！一名女子日前參觀老虎園時，趁著一隻公老虎熟睡之際，竟然直接上前伸手「抓虎蛋」，還PO網炫耀打卡，瞬間遭到大批網友撻伐，痛批她此舉不恰當又不雅觀，還有虐待動物的嫌疑。

一名女遊客在動物園「抓虎蛋」求好運，遭到大批網友撻伐。(影片來源/YouTube/AMARIN TVHD/如遭刪除請見諒)

根據泰媒報導，本月26日一名女子來到清邁湄林縣一間名為「湄林老虎王國」（Tiger Kingdom）的動物園遊玩，過程中她看見一隻年約6歲的老虎正躺在地上熟睡，便上前伸手抓捧的牠的蛋蛋，相信這樣能為她帶來好運，事後還在社群媒體上PO出一系列的照片和影片。

雖然遊客是可以在飼育員的陪同下接觸老虎，但通常只能觸摸老虎的身體，「抓虎蛋」是絕不被允許的，所以照片曝光後馬上掀起軒然大波，網友紛紛譴責該女的行為非常不妥。雖然事後飼育員出面澄清，當天這隻熟睡的老虎個性十分溫和，所以才同意女子可以「抓蛋」，而且她也只有輕輕觸碰，絕對沒有揉捏，或做出其他惡稿動物的動作。

但此番說法顯然無法平息民怨，湄林老虎王國的發言人最後對外聲明，抓虎蛋事件對園區造成極大的負面影響，所以今後絕對不允許園內或其工作人員再做出這種行為。園方也強調，動物園內所飼養的48隻老虎從未遭受過虐待，而抓虎蛋這個迷信也屬該遊客個人的信仰。