現在正值農曆7月鬼門開的日子，許多民眾抱著「寧可信其有，不可信其無的心態」，都會盡量遵守相關的習俗和禁忌，但還是經常傳出許多靈異傳聞。日前一名男網友深夜到房間找母親，沒想到一開門竟驚見一「怨靈」怒目直視，讓他當場嚇瘋。
一名男網友在臉書社團「靈異公社」發文，表示自己日前深夜突然有事要找母親，沒想到一開房門竟然看到一個滿臉藍光的恐怖怨靈，趴在床上惡狠狠的瞪著他，嚇的心裡發毛。從他附上的照片可以看到，原PO媽媽已經在床上呼呼大睡，而「怨靈」的真實身分其實就是家裡養的貓咪。
照片曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「怨念！」、「沒給罐頭吼」、「本週最恐怖的照片！！！」、「驚嚇度破百！該去收驚」、「這怨氣太重了...記得請用祭上罐罐」、「真的笑死欸」、「這個靈異喵喵很可以」、「喵版咒怨，喵貞子」、「吼 這怨念很深，是欠牠很多罐罐哦」、「別怕，這隻只會超肚眾生」。
該網友事後也補充，因為母親有在床上用筆電辦公的習慣，應該是因為貓咪剛好趴在筆電前面，才會碰巧出現這張驚悚的「靈異照片」。
文章來源：靈異公社
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