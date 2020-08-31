「這是我這一輩子最重要的一本書。」

他在生死中，展開一趟前所未有的驚奇之旅

也看見臺灣民間最不可思議的世界

有天在《關鍵時刻》上，寶傑問：「西屏，你怎麼說？」

但，西屏竟然說不出口——

資深媒體人馬西屏長期活躍於螢光幕前，臺灣民眾的眼中總是有他的身影，以及那個熟悉的聲音；卻因為一場突如其來的怪病面臨生死劫數，讓他不論是工作、生活，還是思考模式與心境，都起了翻天地覆的變化……。

【精彩書摘】

親見彷若奇幻的道家吐丹。

姜老師吐丹。（圖／遠流提供）

如果我說，有人可以將丹田的內丹從口中吐出到空中，看起來圓圓的，有的紅、有的綠，且大小不一，你一定會認為我在胡說八道，這種事只有在奇幻電影裡才看得到—如果在以前，我也一定會跟你有一樣的想法。

在看到姜老師與弟子吐丹以前，我曾跟隨外丹功大師張志通兩年，張大師告訴我他能夠吐丹；其後我接觸天德教，有人告訴我天帝教的創始者李玉階使者也會吐丹。後來我查詢了古籍，發現許多內容都曾提及道家的吐丹。舉《曆世真仙通鑒》為例，裡頭就談到：「張子祥，字麟伯︙︙(中略)︙︙能吐腹中丹置掌中玩，或夜投器中，光芒穿屋，尋復吞之。」

我的好友廖鯉看到我身體不舒服，就介紹他的師父姜老師給我。廖鯉與我相識超過三十年，早在他在臺灣新生報擔任記者時我們就認識了。後來他擔任馬英九市長辦公室主任，我不時打電話向他請教一些事情。我在電視上講到關於馬英九的內容，都是向他求證的；而他後來也在總統辦公室任職。因此，廖鯉介紹他的師父給我，我當然是欣然接受。

去姜老師處所那天，下著傾盆大雨，廖鯉從總統府趕來親自陪同我。姜老師讓我背對他坐下，接著從錦盒中拿出好大一支金針，至少有三十公分長，放在我的百會穴。這嚇了我一大跳，還以為要把針插下去，但老師說：「這是要透過金針傳遞能量，將身體的五大系統全部打開。」

姜老師說我的問題很簡單：「用腦過度，導致百會不通，打開就好了。」百會穴是全身氣流交匯之處，也稱為萬能穴位。中醫認為「頭是諸陽之會」，因此只要疏通頭部經氣，百病自然消除。

第二次去的時候，姜老師教我做了一些簡單的功法，然後給「我一張練功表，讓我固定去練功。

我去到姜老師處所，最驚訝的是每個角落都坐著閉眼默默練功的弟子，天地無聲、寂靜不動，我來與我去，他們絲毫不為所動，彷彿與外界隔離。而且姜老師跟弟子都會吐丹，能夠將丹田的內丹從口中吐到空中。有一位女弟子是竹科的工程師，吐出來的丹是紅色的，比較小，大概比網球大一點；姜老師吐出來的丹則是綠色的，比碗大一些。

姜老師會在地上點一支慶生用的小紅蠟燭，讓弟子們圍坐一圈，每個人距離小紅蠟燭大約兩公尺多，然後將丹吐出來。吐出的丹移到小紅蠟燭的火苗上面，不可思議的事就發生了，小小的火苗突然變成一個大火球，相當不可思議。

這丹還可以吐到劍上，讓劍變得沉甸甸的，揮舞時還能發出龍吟之聲，嗡嗡作響，令人詫異萬分。

我問道：「這樣要修練多久呢？」姜老師回答：「拜我為師，持續地練，八個月之後就會吐丹了。」真是太不可思議了！可惜我錯過了這個機會，因為我實在沒有辦法持續練八個月，想想相當可惜。

姜老師的功法是家族祖傳的，他的父親在他三歲的時候就讓他開始練丹功。後來老師去到大陸，走遍大江南北，跟各個道家進行練氣練丹的交流，想尋找他們家這支功法是來自何處，也想找到同門交流，但最後無功而返。

一九八七年，老師在臺北自創門戶，父親只送給他一個字—「誠」。所以如果你去拜訪姜老師，一進門就會看到一個大大的「誠」字高掛。

(本文摘自《我的神鬼靈療傳奇：大師、宮廟與奇療生死之旅》/遠流出版)

【作者簡介】

康寧大學副校長、中國圍棋基金會副董事長、臺灣資深媒體人、記者，亦為作家與電視評論員。臺灣大學圖書館學系學士，淡江大學中國大陸研究所碩士。曾任中央日報副總編輯、臺灣商務印書館總編輯、中華民國橋藝協會理事長、國際橋藝基金會董事長，並於文化大學、華梵大學、世新大學、康寧大學等校教學計廿餘年。