〈銅錢罩〉：芙蘿

民初撿骨師之孫張睿光兒時奇遇一對母子殭屍，造成家族危機，再加上盜賊侵擾，生死一瞬全繫於銅錢罩……

〈笑〉：龍雲

一個天生愛笑的男人何榮德和一個冷若冰霜的女人高靜恩，詭異的笑與不笑，驚悚情人藏在口罩之下……

〈口罩〉：不帶劍

高中生莊齊偉在父親的高度期望下日復一日，近日發現有戴口罩怪人跟蹤，再加上考試失敗崩潰，恍惚中醒來已在高樓之上……

〈伊達〉：路邊攤

罹患「面部辨識能力缺乏症」的思萱，眼中全是戴口罩的人，卻驚見一名完整五官、臉上沒口罩的女人，隨後倒地不起，被割開的喉嚨頓時噴出鮮血……

〈醒神〉：星子

「耳朵裡的聲音」指示殺人魔阿狼，犯下一件又一件的殘暴懸案，穿腦魔音蠱惑人心，而被追殺數年之久的鍾小晴，只能戴上母親家族祖傳香包卡通口罩套躲避，尋找盟友與對抗之法，一場人鬼魔的大戰即將展開……

【精彩書摘】

無星無月的夜裡，削瘦老人揹著破舊背包，提著油燈和一袋東西，踏進了這不知荒廢多少年的老廟裡。

老人雙腳搖搖晃晃，嘴唇乾裂發白，虛弱喘著氣，走過滿佈塵土、草木叢生的小廟正殿，轉入後房，推開一扇小門，一步步走下地窖。

他在漆黑地窖裡推開第二扇小門，走進一條陰暗坑道，一路走至盡頭，在一座老木櫃前噗通跪下，喘了好半晌氣，揭開櫃門，從中捧出一只漆黑陶罈，揭開罈蓋。

「孩子，辛苦你啦......」

奇異的說話聲從陶罈響出。

「......」老人沒有應答，繼續喘著氣，從隨身提袋裡，摸出一大塊用油紙包裹妥當的東西，他揭開一層層油紙，裡頭是一顆血淋淋的人頭、一條手臂和一顆心臟。

「哇。好香哪—」那奇異說話聲聽來開心期待。「你真有心，我有你這徒弟，真是福氣。」

「......」老人依舊沒有應答，又取出一只小瓶，揭開，往罈裡傾下一注殷紅鮮血。

「好香、好香哪—」聲音陶醉呻吟起來。

老人提著油燈瞧著罈裡，只見那鮮血淋在罈中古怪黑灰上，不但沒有沾濕一點灰，反而像是流入異次元般消失得無影無蹤。

「真棒、真棒，不夠、不夠呀！」聲音催促起來。「單單喝血喝不飽，我還

要肉，給我人肉哪！」

「......」老人不言不語，從背包中掏出利刃，捧起心，削片，扔入陶罈。

「哦，是人心，人心好吃，百吃不膩。」聲音開心呢喃。

一片片削成薄片的心，落入陶罈黑灰上，像是踩進了流沙的牲畜般，漸漸陷沒，消失無蹤。

小小的陶罈黑灰裡頭彷彿無窮無盡，老人花了很長時間，削完了心開始削人手，削完了人手開始削人頭，削完人頭臉上皮肉，還拿出利斧劈開頭顱，用湯匙舀出腦漿，一杓一杓餵入罈中。

「呼—真是過癮，太美味了。」聲音嚐盡了老人帶回的珍饈美味，心滿意足地呼著氣，對老人說：「怎麼了？你不舒服？還是不開心？怎麼都不說話？」「......」老人默默將殘骨用油紙包妥，蓋上罈蓋，將陶罈放回櫃子，聽聲音追問他身體情況，終於開了口。「我只是......有點累了......」

「辛苦你啦，去睡一下吧，自己找點東西吃。」聲音這麼說。「晚點要施咒啦，吃飽點。」

「是......」老人搖搖晃晃走出坑道、走出地窖，在破廟門後一張躺椅躺下，望著廟門外頭遠方漸漸發白的天空。

他望了好長好長的時間，都沒有闔眼，甚至沒有眨眼。

「我到底......」老人用極低的聲音呢喃著。「在做些什麼呢？」

老人維持著同樣的姿勢，看著廟外天空，從清晨到正午再到黃昏，從晴朗到大雨再到彩虹。

直到地窖隱約傳來呼喊聲，老人終於下了躺椅。

蹣跚地走回地窖。

「徒弟，徒弟呀，你上哪兒去啦？時候差不多啦，要施大法啦—」坑道裡傳出那奇異聲音。

「......」老人也不應答，緩緩在地窖一角佈置出一塊小法壇。

「徒弟，你身上怎這麼臭？你尿褲子啦？你病得這麼厲害？連說話的力氣都沒了？連脫褲子撒尿的力氣都沒了？」聲音拉高分貝問。「師父......」老人喃喃回答：「我累了......」

「好，師父知道你病得重，辛苦你啦—」聲音用哄小孩的語氣說：「等你

施完法，你身體裡的魂會得到幾十年道行，到時候你不病不痛，又能像以前一樣，成天替師父跑腿幹活啦！嘿嘿！」

「......」老人默默無言，褪去上衣，鋪在小法壇前墊著，緩緩跪下，拿起一

柄尖刃，在自己胸腹上刻畫出一枚枚血字。

他沒喊一聲疼、每一筆每一劃都維持著相同的節奏，在整片左胸上刻出一道奇異符籙，那道符甚至延伸至他胳臂，他循著上臂一路劃至前臂，鮮血浸濕了他整條褲子。

「等等—」那聲音陡然自坑道中吼出。「蠢蛋！你寫錯字啦！你怎麼這麼笨、這麼不小心？你寫的這道符不是強魂法，是驅魂法！你會魂飛魄散呀—」

老人充耳未聞，繼續一刀一刀一刀，刻滿了整條前臂。

「喂！你聾了？你沒聽見我跟你說話？你寫錯符啦！」

「師父......」老人刀刃停在左手腕上，喃喃地說：「我很累了......」

「喂！蠢蛋，你做什麼？你、難道你......」

老人刀刃劃開了左腕動脈，鮮血嘩啦啦灑下—這刀，是陶罈教給老人那強魂法的最後一筆。但陶罈卻說老人寫錯符了。

老人似乎不覺得自己寫錯符，只說自己累了。

坑道裡，傳出一聲又一聲呼喊，時而威嚇怒吼、時而溫情喊話。

老人一動不動跪著，漸漸垂下了頭。

(本文摘自《口罩：人間誌異》/奇幻基地出版)

【作者簡介】

星子，19790819。

小時候幻想當太空人，年少時夢想當漫畫家，最後變成了小說家。

出到至今著有《太歲》、《乩身》、《陰間》等數十部長短篇故事。

歡迎光臨：星子的故事書房

不帶劍

1987年出生於彰化鹿港。法律專業，創作是難得的幸運。

每天寫著重量不一的字，試圖記憶人生的深淺。

創作領域多元，曾獲法律文學創作獎首獎，出版十餘本小說，但最得意的還是成為人夫與人父。

驚悚短篇《恐懼罐頭》系列，陸續改編成影視作品上映。

路邊攤

當過職業軍人，熱愛日本怪談及怪奇小說，二○○六開始創作恐怖短篇小說，擅長將怪談及都市傳說融入筆下，並以明快的節奏及電影般的敘事手法將讀者帶入驚恐的世界。自台灣論壇起家，被譽為網路靈異界長青樹，口碑歷久不墜。著有《深夜的路邊攤》《死亡樹海》《黑色手機》《鬼屋食堂》《見鬼社》等書。FB粉絲專頁，請搜尋【鬼話連篇路邊攤】。

龍雲

大家好，我是龍雲，從小就非常喜歡有劇情的東西，舉凡電影、小說、電動，都是我的最愛。而在這些興趣之中，又特別喜歡恐怖、懸疑這類型的題材。在看完貴志祐介一系列的小說之後深受感動，因此也開始跟著創作起來。希望自己的小說可以帶給讀者一場刺激、有趣的旅程。

芙蘿Flo

科技業出身的學習狂，喜愛研究歷史、重案、鑑識和法醫學。

想法總是天馬行空，熱愛創作玄幻冒險、懸疑驚悚和靈異志怪故事，

致力打破玄幻與科幻的界線。希望能一直與讀者分享戰慄和歡樂！

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