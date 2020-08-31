面試是找工作裡面最重要的環節，除了可以讓面試官更加認識你，也是一個了解公司文化、工作氛圍的好機會。一名女網友近日在PTT上分享自己的3招面試訣竅，表示自己就是因此經常獲得工作機會，讓網友看了全都大讚「太優質！」

一名女網友在PTT的WomenTalk板以標題「面試訣竅」發文，一開頭就點出自己的3大面試密技就是「1. 要順著面試官的毛摸2. 要奴性3. 薪水不能要求高薪」表示只要謹遵這3招就超容易拿到offer。

而所有面試幾乎最後都一定會出現的「有什麼想問的？」這題，原PO也分享自己大多會問5種問題「1. 公司願景2. 有沒有要上市櫃3. 當初面試官怎麼踏入這一行4. 這幾年的工作有什麼樣的心情5. 有沒有什麼話想要求新人」

文章曝光後有不少不善於面試的網友紛紛大讚「太優質了，推一個」、「內湖面試女王」、「好厲害完全打中面試官的心了」、「面試大師」、「很好奇妳的履歷都怎麼寫，不然怎麼有這麼多面試」、「問題不錯 謝謝姐姐分享」、「已存，謝謝大師開示」。

據了解，其實原PO是人稱「中姊姊」的PTT名人，因為在感情及工作上有異於常人的天賦，因此吸引到不少愛看她文章的粉絲，也因為不斷地面試，被網友稱為「面試達人」。