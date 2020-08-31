大自然雖然是一個弱肉強食的殘酷世界，但有時被獵食的對象為了家人也會勇敢反擊，成功擊退恐怖的敵人。最近，在越南有人就目擊到這樣的場面，一條蛇正準備進入鼠窩「大開殺戒」，有老鼠發現後立刻上前回擊，透過高超的觀察力和靈敏的反應，成功擊退了這條蛇。

老鼠為了保護鼠窩勇敢對戰蛇(影片來源/YouTube/ViralHog)

當時那條蛇準備要進入鼠窩獵食，而老鼠發現後為了要保護自己的家人，竟單槍匹馬勇敢地上前回擊，從影片中可以看見，這隻老鼠一直跟在蛇的尾巴處啃咬，蛇則不斷扭動著自己的身體想要躲避，之後也試著反咬想要擺脫惱人的老鼠，但卻都被對方靈敏的反應與彈跳力給躲過，牠只好繼續向前逃跑。

但這隻老鼠也相當鍥而不捨，一路追趕在蛇的後方，這條蛇在一氣之下又再度回過頭攻擊，老鼠這次卻沒有躲過，雙方一瞬間糾纏在一起，展開了激烈的爭鬥，不過老鼠在過程中努力掙脫，最終成功擺脫了蛇，向後跑逃離現場，而這條蛇也在確認老鼠真的離開後才爬回了路邊。

老鼠勇敢和機智靈敏的反應讓網友們看了都嘆為觀止，紛紛留言大讚：「是你嗎？斯普林特（Mr. Splinter，卡通《忍者龜》角色）」、「勇敢的小老鼠！簡直就是傳說！」、「哇，強壯的老鼠！」、「小老鼠做得好！」。