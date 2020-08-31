現代人大多生活在繁忙的都市當中，難得的休息時間有些人就會想要到野外去享受悠閒的時光，其中露營就是一個深受喜愛的選擇。日前，一名網友去露營準備睡覺時，突然被一道強光給照射到無法入睡，當她抬頭一看卻發現強光的來源竟是「月亮」，讓她頓時哭笑不得。

那道強光的主人其實是「月亮」(圖/楊安琪授權提供)

這名網友在《露營公社》中發文，當時正是晚上準備要睡覺的時間，她好不容易委婉拜託隔壁露營的人關掉角落的復古燈泡，又等到12點左右他們關掉了超亮的飛碟燈要去睡覺，就在她以為自己終於可以好好入睡時，又突然有一道強烈的光線朝著她照射進來，還亮到出現了「放射狀星芒」，讓PO主氣炸了！

不過當她正想開口飆罵的時候，卻驚覺那道強烈光線的來源竟是「月亮」，讓她瞬間哭笑不得，對此狀況也感到無能為力，崩潰地說道：「關不掉這麼亮的燈是要人家怎麼睡啦」，也自嘲身為「正義魔人」的她居然也有一天會碰到鐵板，更搞笑表示：「不知該找誰客訴，吳剛、嫦娥還玉兔？」。

此文一出，網友們都感到相當有趣，紛紛留言：「再等等，中秋過後就可以關了」、「是飛碟啦…你誤會人家了」、「中秋快到了…下次你帶弓箭把它射下來，如何？」、「社會黑暗，幫你開盞明燈」、「那道光，只能找后羿處理了」；也有人推薦該用遮光性強的黑黑帳，但PO主也解釋是因為這次露營人數比較多的關係，才沒有使用。