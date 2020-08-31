不少人住旅館、飯店時都有一些讓人發毛的恐怖經歷。一名男網友日前入住某間青年旅館的6人房間，原本還有其他5名室友，但他深夜再回到房內大家卻消失了，半夜睡覺時還聽到不知名的呼吸聲，且經歷一連串詭異現象，讓他就算退房後仍心有餘悸。

這名網友在《靈異公社》中分享這段經歷，透露今年5月時他入住了某間青年旅館，在下午約3點30分時拿著房卡要刷進6人宿舍房中，但一直試了15分鐘都沒辦法進去，最後只好請櫃台人員來幫忙，沒想到對方一刷門就順利打開，但這時的PO主並未做過多的聯想。

大約1小時後，房內進來了5名有男有女的大學生，而PO主則是先外出走走逛逛，直到11點過後才又回到房間，但那5名大學生卻消失不見，就連行李也都不在，PO主非常開心自己只花少少的250元就可以獨享房間，然而熟睡之後才開始察覺不對勁。

PO主透露自己是一個非常好睡的人，但在半夢半醒之間卻聽見耳邊傳來呼吸聲，腳也不知道被誰搖了3次左右，之後床鋪更出現了像是地震一般的震動，隔天早上醒來後他趕緊上網搜尋，卻發現昨晚並沒有任何地震。

退房時，PO主好奇詢問昨天那5名大學生是不是換房了，但櫃台人員卻跟他說他們確實有check in，但過沒多久就自己離開青年旅館，讓PO主頓時間背脊發涼，推測他們入住時可能就已經發覺不對，才趕緊拿著行李逃離，也讓他哀嘆：「其實一晚也才254元，寧可犧牲不住」。