棉被的體積龐大，比較不容易清洗。最近有網友就將自家的棉被丟入洗衣機清洗，沒想到一打開蓋子卻看見一個「巨型發糕」出現在洗衣機當中，蓬鬆的模樣讓不少人看到照片後都忍不住直呼：「看餓了！」。

這名網友在《爆廢公社公開版》中發文，指出最近自己將家裡的棉被丟進洗衣機裡清洗，結果洗好打開蓋子後，棉被卻呈現超級蓬鬆綿軟的模樣，再加上棉被的紋路和淺咖啡色的外型，看起來簡直就像一個放大版的「發糕」，讓PO主覺得有些傻眼又好笑，開玩笑地說道：「我記得是丟棉被下去，完成怎麼變成發糕？」。

照片曝光後立刻引起網友熱議，大家看見棉被這「可口」的樣子，也都忍不住流口水，「一定加了發酵劑」、「確定是放洗衣粉嗎？是發粉吧」、「看起來好好吃喔，這是馬卡龍吧」、「這沒有發，所以是巨大菠蘿」、「還要烤一下下喔！還沒澎起來」、「確定這是洗衣機，不是電飯鍋？」。

還有網友開玩笑地給了其他的意見，「下次加鹼粉，會變鹼粽喔」、「灑一點糖粉可以上桌」、「要不要加蜂蜜，就變成蜂蜜蛋糕」、「放個黑糖，就變黑糖糕」。