台灣流傳著許多讓人害怕的都市傳說，其中「人面魚」甚至被翻拍成電影，故事中的「魚肉好吃否？」也成為了極其經典的台詞。最近，有網友分享了一張韓國料理「炒碼麵」的照片，但在一旁的小卷上竟浮現了一張清晰的臉孔，讓不少人看到後都嚇壞了。

照片中有一碗配料豐富的炒碼麵，紅色的湯汁可以看出口味很辣，上方還被放上了淡菜、青菜等食材，整體的模樣看起來相當美味；但被放在最右邊的小卷卻異常惹人注目，只要仔細一看就會發現，這個小卷的身上竟浮現了一張清晰的詭異人臉，從眼睛、鼻子到嘴巴都可以找得到。

事實上，這張照片在之前已經於韓國網路上瘋傳，造成不小的熱議，最近又有台灣網友分享到《爆笑2公社》中，同樣引起大家熱烈討論，「這碗炒碼麵有怨氣」、「你看它表情爽成這樣，應該是滿心歡喜的走了，你就安心吃吧」、「牠都開口了，你不先跟牠來個深深一吻嗎？」、「他好像剛割完雙眼皮+紋唇」、「原來是河馬辛普森呀～又在偷懶了」。

也有不少人回想起了台灣的傳說「人面魚」，頓時覺得有些毛毛的，「魚肉厚甲某（台語）」、「等等會有聲音問你，小卷好吃嗎？」、「七月，咬下去時它會尖叫嗎？」、「像人面魚兄弟」、「像人面魚翻版，小卷有好吃嗎？」。