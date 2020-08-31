小朋友似乎比起大人更容易感覺得到一些「靈異」的現象。一名網友在《靈異公社》分享了朋友和她姐姐在小時候的恐怖經歷，正值鬼月兩人正要睡覺時，突然聽到一陣古代迎親的敲鑼聲，兩人怕得躲在棉被下不敢偷看，卻聽見聲音離她們的床邊越來越近…。

文中指出，事發於妹妹小學6年級鬼門開的時候，當天凌晨2、3點時，她和姐姐還躺在上下舖各自的床上聊天，下秒兩人竟同時聽見了敲鑼聲，一開始還以為是有人喝醉鬧事，但漸漸感覺到有些詭異，敲鑼聲還伴隨著忽大忽小的呢喃：「夜半鐘聲…小心火燭」，姐姐這時早已怕得躲在被子裡不敢說話，妹妹則十分大膽，直接下床要去一探究竟。

她走到大門後，聽見敲鑼聲已經進到樓下大門並且慢慢地向上走，妹妹終於有些膽怯，只把耳朵貼在大門上偷聽，結果耳邊卻突然傳來「嘻嘻」的笑聲，接著是「鏘」的鑼聲和「夜半鐘聲…小心火燭」，妹妹頓時間嚇壞了，飆罵了一句髒話就直接衝回房間，躺在床上用被子緊緊蓋住自己，姐姐見到她的反應擔心的不斷問：「怎麼了」，而她也只是怕得一直要姐姐「閉嘴」。

就在這時，那個敲鑼聲穿過家門，慢慢地向她們的房間移動，最後來到了床邊，伴隨著小聲的鬼娶親音樂，姐妹倆害怕地躲在棉被下不敢翻開，一陣子後這個聲音才逐漸走遠，兩人也以縮著的姿勢睡著了。

隔天她們詢問父母還有隔壁鄰居昨晚是否有聽到什麼聲音，但大人們都說沒有，這段詭異的經歷也成為了她們心目中永遠解不開的謎。而這段故事也讓網友們想起了電影《新暫時停止呼吸》裡鬼娶親的片段，直呼根本就是「童年陰影」。