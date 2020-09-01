一個賺錢成癮，卻不愛花錢的操盤天才，如何以一人之力撼動美國金融市場，

造成讓全球財經專家百思不得其解的「閃電崩盤」？

在這噬人的逐利場上，他究竟是金融犯罪的主謀，或只是幕後操盤高手的替罪羔羊？

2010年5月6日星期四，全球金融市場無預警瞬間直墜，道瓊指數在5分鐘之內暴跌600多點，市場瞬間蒸發了一兆美元，創下歷史性的紀錄。全世界財經專家、政府官員、調查單位都在問同一個問題：到底發生了什麼事？

2015年4月，倫敦期貨交易員納凡德．薩勞在爸媽家遭到逮捕，有關當局聲稱他就是閃電崩盤的始作俑者，美國政府要求將他引渡至國內受審，最高可求處380年的刑期。嫌犯落網原本值得慶賀，然而這起逮捕事件卻引發了軒然大波。

如果美國政府說的是實話，為什麼花了這麼多年才採取行動？為什麼之前所有的官方調查報告，皆未懷疑有人在操弄市場？所謂的「罪魁禍首」又是怎麼騙過所有的交易程式、演算法和人工智慧？難道一個人光靠著個人電腦和網路連線，就可以顛覆世界，引發這麼大的災難？

獲獎財經調查記者范恩以高潮迭起的敘事，層層揭開這起金融史上最受爭議的神祕事件，犀利點出在10年後的今日，科技突飛猛進，全球金融體系卻更加脆弱。而在追求獲利的戰場上，注定輸給交易程式的散戶，未來還可能面臨更加嚴重的衝擊，我們準備好了嗎？

【精彩書摘】

2010年5月6日星期四，納凡德．薩勞在樓上的臥室睡醒之後，起身就打開電腦，電腦桌靠近他的單人床床腳。他在CFT Financials有租一張桌子，但他比較喜歡在爸媽家操盤，這裡比較不容易分心，也沒人想偷看他在做些什麼。他是一隻夜行的孤狼。他的親密好友不多，除了偶爾打打撞球，或是在附近的公園踢球，他幾乎足不出戶。他父母逼他趕快成家，但他只對操盤有熱情。他父母每個星期天都帶著大兒子拉傑德一家去寺廟，他們很虔誠，還會包頭巾，而薩勞就待在家裡睡覺。

發明了一台印鈔機卻不能告訴任何人，這種感覺很難想像，但這就是納凡德．薩勞在做的事。他利用交易科技軟體所設計的功能奏效了。事實證明，他的想法有效得瘋狂又可怕。經過初期的一些調整和測試之後，他已經把系統修正到幾乎可以隨心所欲地控制全世界最大的市場。前一天，他在幾小時之內就賺到了435,185美元，根本就可以買下他父母的房子了；再前一天，他的利潤是876,823美元，比他的偶像梅西在巴塞隆納足球俱樂部的單日收入高了七倍。剛開始進入市場交易的時候，薩勞就決定不要讓家人和朋友知道他的財務狀況，因為他擔心他們因此會態度丕變。這時他年僅31歲，已經比全世界收入最高的足球明星還會賺錢，除了經紀人和幾個金融顧問之外，幾乎沒人知道這件事。

薩勞的活動並非完全沒被注意到。在幾個星期以前的3月23日，芝商所內部的監控機關就曾經發電子郵件給他的經紀公司GNI，告知在僅僅5分鐘之內，他們的客戶就有1,613筆交易被拒絕，這封信的主旨是「這筆訂單不在交易委託簿內」。市場內的競爭對手顯然發現了薩勞的訂單會停留在階梯上，可是當他們要成交的時候，訂單就消失了。GNI檢視了這個問題，認為薩勞是用軟體「在一秒鐘之內刪除了大量訂單」，於是他們把芝商所的信轉發給薩勞，建議他停手。

接下來的那個星期，薩勞發信給芝商所、並且把他的經紀人加入收件清單，為自己造成他們的不便與困擾道歉。他說他「只是想要給我朋友看看市場裡買方隨時會出現的狀況，這都是高頻交易那些怪咖搞出來的」，並且問芝商所既然注意到他了，是不是表示「高頻交易宅大手筆操弄市場」的現象也會終止，然後他就繼續操作他的程式了。

在外頭的真實世界裡，那天有大選，所有的居民都往投票所去了。英國在金融危機之後一直沒穩定下來。失業率高達50%，蘇格蘭皇家銀行和駿懋銀行集團等都收歸國有了，經濟依然一蹶不振。左傾的工黨在1997年靠著樂觀浪潮攫取政治勢力，這時面對了中間偏右的保守派打擊。納凡德．薩勞兩邊都不在乎。對他來說，所有政治人物都一樣爛；但政治不確定性會影響市場，這對操盤來說是很好的事。

薩勞的交易策略依賴波動，他會緊盯著情勢，就像衝浪的人在等待最完美的大浪；海面很平靜的時候，他就躲得遠遠的，但過去幾個星期卻出現了驚人的動盪。在2009年中到2010年4月之間，因為利率降低且中央銀行發錢，全球股市終於從金融海嘯後的低點回升，可是危機也顯露出歐盟的腐爛，且臭味愈來愈強烈。很多國家，特別是「歐豬五國」（葡萄牙、義大利、愛爾蘭、希臘和西班牙），拿錢拯救了國內銀行之後，卻被債務拖垮，造成百業蕭條、失業率攀升等社會動盪。最慘的是希臘，局勢糟到連債務都還不起，這個國家根本就破產了。歐盟委員會、歐洲中央銀行和國際貨幣基金組織在5月2日宣布，要提供一條1,450億美元的生命線，希臘拿了這筆錢，就必須同意實行緊縮措施，減少公部門的支出，這對無計可施的希臘人來說是最後一根稻草。但是5月4日，上千名抗議民眾卻集結在雅典衛城，這顯著的對比，讓人看出希臘已經失去了過往的榮光。

當時新聞的熱門關鍵字是「感染」（contagion）。如果這些國家開始違約拖款，持有他們國債的銀行就必須向自己的國家要求援助，也就無法投資未來政府要發行的公債，走向死亡螺旋。而繼希臘之後，義大利或西班牙這麼大的經濟體眼見又將步上破產的後塵。在這平衡之間懸著歐盟的未來，所以機構投資人紛紛選擇安全的投資，把資產從歐元區的國債抽出，轉投資黃金和國庫券。到了5月6日上午，標普500裡用來衡量預期波動的「恐懼指數」，比該週第一天的數值高出了16%。

下午3點20分──芝加哥時間上午9點20分，納凡德．薩勞按下滑鼠，打開了自動交易員程式。他前陣子剛賺了一筆意外之財，家裡的設備也沒有比期易的設備複雜，只有3台顯示著階梯、圖表、新聞資訊和交易科技軟體介面的螢幕，和一套標準鍵盤與滑鼠。唯一的聲音是從頭頂經過的飛機，和避免主機過熱的電腦風扇。他啟動了「沖銷就取消」的功能，在最佳成交價1,163.25元之上三級處下了四張賣單，共2,100口，各距離1個跳動點，總計1億2千萬美元。接下來的6分鐘內，隨著E-mini的價格變動，這些訂單就會自動取消，在新的價格點重新下單，總共進行了604次，一直和最佳成交價維持著固定距離，所以不會成交。在此之前，市場已經在往下跌了，而且還有其他交易正在進行，根本不可能清楚判斷納凡德．薩勞的幌騙帶來多少衝擊；不過等到他當天第一次關掉演算法的時候，市場已經跌了39個點。

那天市場瀰漫著一股焦慮的情緒。希臘的新聞報導看起來像是世界末日，身穿黑衣的抗議民眾朝著武裝的警察扔汽油彈，而警方努力以高壓水炮拉開距離。頑固的歐洲中央銀行行長尚─克勞德．特瑞謝（Jean-Claude Trichet）在里斯本拒絕以更極端的方式來抑制危機，把西班牙的債券收益率推到了12年來的最高點，逼歐元貶得更多。歐洲收盤的時候，依據歐元區前50大績優股編製而成的道瓊歐盟50指數（EURO STOXX 50）下跌了3%，標普500則緊追在後。薩勞曾經和他在期易的小跟班說過，市場不過是一個大型的心理氣壓計，若照這話來說，當時的指針就落在恐懼和驚慌之間。

在這樣的時候，薩勞這種短線操作的手法最為合理。市場起來的時候，通常會花上幾個星期或幾個月，有秩序地穩定攀升；但是市場下跌的時候，修正卻可能很快，而當這種情形發生，薩勞便想要正確布局，準備收割。這就是為什麼他累積的財富，大約來自於他整個投資生涯的其中20天而已。後來當監管人員問起的時候，他也是這麼說。

幾個小時之後，到了倫敦下午5點17分，薩勞在收手之前又啟動了自動交易員程式。或許是為了避免被偵測，或是要避免曝光，他通常設定5分鐘或10分鐘循環一次；但這次他卻讓他的單子在市場裡停留了超過2小時，而且他還加碼演出──他啟動這一回合的時候，先下了五張賣單，每張各600口，設定在比最佳成交價高3、4、5、6、7個跳動點的價格。外面天漸漸黑了，他加了第六張單，把幌騙的總額抬高到2億美元。這麼猛烈的火力在交易委託簿裡面會造成嚴重失衡，把賣單的數量推到了待成交買單的兩倍。薩勞為了加強賣壓，還會用滑鼠與鍵盤，間歇性地手動放入289和188口。市場一下跌，他就機伶地進行真正的交易，賣掉E-mini之後再用更低的價格買入。

最後，到了倫敦傍晚7點40分，也就是芝加哥下午1點40分，納凡德關了系統，停止交易。他為什麼選擇在那個時間點收手，原因仍不清楚，或許是他媽媽叫他下樓吃飯吧。根據監管人員的計算，這次擾亂市場的程度，在他自己的記錄榜上可以排第二，大約影響了1,850萬筆單。光是最後那2小時，他就買賣了62,077口，總價值34億美元。如果市場在任何一個時間點重整，他的帳戶就會完全歸零；但事實上，E-mini跌了361點，讓他賺了879,018美元。接下來發生的事，他都只是一個旁觀者。

就在納凡德關了自動交易員程式後1分鐘，芝加哥時間1點41分，E-mini開始以前所未見的速度和強度暴跌。標普500的市值在4分鐘內蒸發了5%，遠超過當天的跌幅，在價格表上畫出了一道懸崖般的線條。幾乎同一時間，SPDR公用事業類股ETF也跟著紐約證券交易所連動。接下來個股開始顫動，全世界各地的交易員螢幕上都閃爍著一片紅海。恐懼指數飆高了20、25、30%，道瓊首度在6個月內跌破1萬點。恐懼的市場參與者各自逃命，抽出資產，導致E-mini像瀑布一樣，一口氣下墜5個或10個跳動點，一度連原油都遭殃。從法蘭克福到上海，緊密相依的金融市場陷入一片混亂，末日般的惡夢在現實生活中加速上演。1點45分28秒，E-mini的階梯凍結了。芝商所防止價格過度波動的機制進場，在漫長的5秒鐘內，沒有任何交易，全世界的真人交易員與演算法都一起暫停了。道瓊在5分鐘內的跌幅就創了114年來的歷史紀錄。

交易能繼續的時候，E-mini開始快速且奇蹟般地往上爬升。標普500從1點45分的低點1,056點開始，到了1點50分已經來到1,096，3分鐘後到了1,120，把E-mini的走勢變成了一個陡峭的V字型。交易員還沒能夠從集體恍惚中醒過來，只發現價格已經重新振作了。交易自動以超高速度進行，演算法和演算法以前所未見的狂亂方式互動。就算有些人急著想要出場，交易量還是攀到幾乎是歷史的高點，期貨就像彈珠台裡的鋼珠一樣飛過來飛過去。

不過，交易所當天的變化還不算是這天最奇特的事件。在芝加哥時間下午1點45分到2點之間，美國最廣為人知的幾家企業的股票，以完全不合理的價格易手了。寳鹼、惠普、通用電氣和3M的股價下跌超過10%，而熱門的ETF安碩羅素1000大型價值股指數基金從50美元跌到0.0001美分，埃森哲的股票則以1美分成交；而在光譜的另一端，蘋果和拍賣公司蘇富比則是漲到每股10萬美元，公司市值短暫破兆。

股市暮光如曇花一現。E-mini繼續回升，參與者試探性地回到市場，個股開始以正常價格重新交易，回到了下午1點半以前的光景。在半小時內，市場回溯他們的損失，等到紐約證券交易所收盤的時候，道瓊已經回到了10,520.32點，一天跌幅3.2%，雖然不小，但也稱不上特別。任何交易員如果在2010年5月6日下午1點半離開電腦桌去喝杯咖啡，就會錯過了這一切──但是大約20分鐘後，金融市場會在煉獄中掙扎。最後，沒有人知道原因是什麼，災難就這麼轉向了，只是餘波還會盪漾個好幾年就是了。至於納凡德．薩勞呢，他放了自己幾天假。芝商所在那個月又再度發信，提醒他要秉持誠意與善意進入市場。「我剛打給芝商所，」他寫信給經紀人說，「叫他們都去吃屎。」

(本文摘自《閃電崩盤：一兆美元的真相！全球追捕，史上最神祕的金融罪犯》/先覺出版)

【作者簡介】

連恩．范恩（Liam Vaughan）

《彭博商業週刊》倫敦資深調查記者，耕耘財經商業圈超過10年，擅長描繪緊湊刺激的金融世界。

2013年，范恩率領報導團隊，揭露了操縱每天五兆美元外匯市場的國際陰謀，引發橫跨三大洲的調查，最後包括摩根大通、花旗集團、巴克萊銀行以及瑞銀集團等銀行，總共被處以100億美元的罰款。范恩因其卓越的調查報導，於2013年獲頒「溫考特獎」（Harold Wincott award）最佳財經報導，2014年更得到財經新聞界最高榮譽「羅布獎」（Gerald Loeb prize）的肯定。

他的首部作品《魔鬼交易員：震驚世界的利率欺詐案始末》（The Fix: How Bankers Lied, Cheated and Colluded to Rig the World’s Most Important Number）於2017年出版，分析倫敦銀行同業拆款利率（LIBOR）醜聞，包括《星期日泰晤士報》《衛報》等英國媒體都曾大幅報導。

本書是他的第二部作品，尚未出版便備受矚目，並即將改拍為電影，由《貧民百萬富翁》男星戴夫．帕托（Dev Patel）領銜主演與擔任執行製作，並由《攻敵必救》話題編劇強納森．培雷拉（Jonathan Perera）改編劇本。

【譯者簡介】

葉妍伶

英國愛丁堡大學翻譯碩士。矽谷創業家、Girls in Tech台灣分會會長。譯有《頂尖名校必修的理性談判課》《能量七密碼》《壓力更少，成就更多》《泛工業革命》（合譯）《五星級溝通術，你的成功巨浪》《暢銷書密碼》等，以及諾拉．羅伯特和史蒂芬．金等多位作家的作品。