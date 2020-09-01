如果《正義》鍛鍊了你的思辨能力，

那麼，《錢買不到的東西》將讓你拉高格局、釐清問題、正確決策，

徹底理解金錢的意義，以正確的方式對待你所珍愛的事物。

「錢」，是我們不可或缺的。

學習、工作、財務分配、健保、教育、競選支票、媒體真假訊息、人際關係……全都離不開「錢」。

該如何思考金錢與價值，才能看清楚自己真正想要的？

在這個「錢」能買到一切的世界，

我們面對的，不只是財富的分配不公，

而是必須去思考金錢的本質，以及我們要選擇怎樣的人生！

你想過嗎？

政治人物付錢給網紅，就能為自己打造全新形象；

病患只要多付費，可以獲得醫師的手機號碼，全年無休醫療諮詢；

役男不想當兵，政府可以花錢請外國傭兵去打仗；

以獎金激勵閱讀，竟會逐漸侵蝕孩子的內在動力；

棒球選手奔回本壘，是一件可以收錢接受企業贊助的事……

【精彩書摘】

有些東西是有錢也買不到的，但近年來，這種東西已經不多了。現在，幾乎每樣東西都可以拿來賣。以下就是幾個例子：

．監獄囚室升級：一晚八十二美元。在美國加州的聖塔安那及其他幾個城市，非暴力罪犯可以花錢換得較佳的居住環境──又乾淨又安靜的囚室，遠離那些沒付錢犯人住的囚室。

．單人駕駛得以行駛高乘載車道：交通尖峰時間每小時八美元。明尼亞波里斯市及其他幾個城市，正在研議開放單人駕駛付費行駛高乘載車道，以舒緩交通壅塞問題。收費的費率依當時的交通狀況而定。

．印度代理孕母提供的代孕服務：六千二百五十美元。尋求代理孕母的西方夫妻，將該工作轉包到印度的需求與日俱增。在印度，這項服務是合法的，而且費用不到美國現行費用的三分之一。

．移民到美國的權利：五十萬美元。外國人只要在美國高失業率的地區投資五十萬美元，並創造至少十個工作機會，就可依法獲得賦予他們永久居留身分的綠卡。

．獵殺瀕臨絕種黑犀牛的權利：十五萬美元。南非開始允許牧場經營者出售可獵殺限量犀牛的權利給獵人，以鼓勵牧場經營者養殖及保護這種瀕臨絕種的動物。

．醫師的手機號碼：每年一千五百美元以上。有愈來愈多的﹁特約﹂醫師，會提供自己的手機號碼及當天即可看診的待遇，給願意每年支付一千五百至二萬五千美元不等費用的病患。

．排放一公噸碳至大氣中的權利：十三歐元。歐盟經營的碳排放市場，允許企業購買或出售汙染的權利。

．你的孩子進入名校的入學許可：不詳。雖然價格並未公開，但是有幾家頂尖大學的高級職員向《華爾街日報》透露，他們學校會收一些非頂尖的學生。這些學生的父母要夠富有，而且很可能會提供學校鉅額捐款。

並不是每個人都買得起上述這些東西，不過現在有許多新的賺錢方法，如果你想賺點外快，以下是幾種新時代的可能性：

．出租前額（或你身體的其他部位）作為廣告看板：七百七十七美元。紐西蘭航空雇用了三十個人，要他們把頭髮剃掉，並在頭上貼暫時性刺青，寫著：「需要一點變化嗎？到紐西蘭來。」

．擔任製藥公司測試藥品安全的人體白老鼠：七千五百美元。這個價位可能會高或低一點，端視測試藥物效果的程序侵入性有多大，或造成的不舒適度有多強。

．為私營軍事公司在索馬利亞或阿富汗作戰：從每個月二百五十美元至每天一千美元不等。待遇會依能力、經驗及國籍而不同。

．為那些想參加國會聽證會的說客在國會山莊外徹夜排隊，以確保說客次日有座位：每小時十五至二十美元。說客會付錢給排隊公司，而排隊公司會雇用遊民或其他人去排隊。

．如果你是住在德州達拉斯學區內的二年級生，看書：每本二美元。為了鼓勵閱讀，許多學校只要小朋友看完一本書，就會給他們錢。

．如果你有過胖問題，在四個月內減重十四磅：三百七十八美元。企業及健康保險業者提供獎金給減重或從事其他有益健康行為的人。

．為生病或年邁者購買壽險，在其有生之年替他們支付保費，然後在他們過世後收取理賠金：有可能達數百萬美元之多（視保單內容而定）。這種以陌生人生命為賭注的形式，已經成為一個高達三百億美元的產業。這些陌生人愈早死，投資者所得到的理賠金就愈高。

在我們身處的這個時代，幾乎每樣東西都可以拿來買賣。過去三十年來，市場和市場價值以前所未有的方式掌控了我們的生活。我們並沒有刻意選擇這樣做，但這種現象似乎就如此發生在我們身上。

當冷戰結束時，市場及市場式思考享有前所未有的榮耀，這是可想而知的事。過去，沒有任何其他建立財貨①生產及銷售的機制，曾如此成功地創造出富足及繁榮。不過，當世界各國在經濟發展上擁抱市場機制，卻也同時產生了另一種現象。市場價值在社會生活中所扮演的角色愈來愈重要，經濟學逐漸成為顯學。如今，購買及銷售的邏輯已不再僅限於有形的商品，它對整體生活的掌控程度愈來愈深。現在是時候開始自問，到底我們想不想這樣過日子。

(本文摘自《錢買不到的東西：金錢與正義的攻防》/先覺出版)

【作者簡介】

邁可‧桑德爾（Michael J. Sandel）

牛津大學博士、哈佛大學政治哲學教授、美國人文與科學院院士。1980年起在哈佛大學任教，曾任美國總統生命倫理委員會的委員。以《自由主義與正義的侷限》一書奠定其學術地位，其後陸續出版《為什麼我們需要公共哲學》《訂製完美》《正義》《錢買不到的東西》等書，著作被翻譯為27種語言，並獲得哈佛大學教學卓越獎、美國政治學會特別成就獎。

桑德爾的「正義」課程以互動式教學為人津津樂道，創下哈佛375年的紀錄，累積修課人數超過1.5萬。他善於以各種實例，激發思辨式的討論，並挑戰聽者價值觀的極限。哈佛大學將課程製作成電視與網路公開課程（www.JusticeHarvard.org），線上點閱率締造了傳奇紀錄。他亦將課程撰寫成《正義：一場思辨之旅》一書，得到熱烈迴響。

桑德爾的教室從校園開展到全世界，講學足跡遍及各國，在英國BBC錄製「全球哲學家」節目，與全球三十國、六十位參與者線上對話，並於牛津大學、國會圖書館演講。他曾兩度來到台灣，帶領聽眾實踐如同公開課中的「公共辯論」。2012年在台大的演講，一天內湧入六千人報名，盛況空前；2017年應「傅爾布萊特領袖論壇」之邀，發表演說。

他的著作與演講風靡全球，獲媒體讚譽為「當代最貼近世人的哲學家」「學者中的搖滾巨星」「全球最知名的哲學教師」。桑德爾證明了深奧的哲學也能普及到一般民眾的生活，理性的公共辯論在各地都能實現。2020年重磅新作《The Tyranny of Merit》中文版即將由先覺出版社發行。

【譯者簡介】

吳四明

輔仁大學日文系畢，現旅居溫哥華。譯作包括：《經濟學的第一堂課》《哈佛最受歡迎的行銷課》（先覺出版）。

姬健梅

台灣師範大學國文系畢，德國科隆大學德語文學碩士，輔仁大學翻譯研究所中英文組。從事翻譯多年，近期譯作包括《一個明亮的人，如何能理解黑暗？：《罪行》德國律師的思索》（先覺出版）、《寂寞終站》（寂寞出版）。