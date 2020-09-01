提到社會地位高的工作，一般人會先想起醫生、律師等等職業，而在部分人的心目中「工程師」也是榜上有名，不過有網友就對此提出了質疑，沒想到引出許多內行人前來幫忙解答，直言工程師中也存在著區別，而且薪水也是差很大！

這名網友在PTT上發文，提到自己日前和學妹們一起聚餐，剛好聊到大家覺得社會地位高的職業有哪些，沒想到她們都不約而同地講出了「工程師」這個答案，這讓PO主感到相當疑惑，因為他認為真正社會地位高的應該是醫生或教授等職業，工程師比起來其實有些普通，門檻也不算太高，他也在文末好奇詢問其他網友的意見。

此文一出引起網友熱議，大家紛紛留言：「低吧，賣電腦的也叫工程師」、「不覺得耶，我以前也工程師呀，感覺跟臭酸宅是畫上等號」、「還好耶，很多職務都掛工程師這個名」、「普通吧，覺得學歷薪水很高可是沒生活品質的代表」、「一般女生會覺得工程師都是聰明的」。

也有內行人指出工程師中也分了許多類別，薪水也會因著實質工作內容的不同有著極大的差異，「要看什麼職務跟公司吧，還有學歷」、「工程師從R&D到物流工程師，那麼多種類」、「看產業看公司，相同名稱的工程師在不同公司月薪可以差到2-3萬」、「工程師分很多種，像研發、製程薪水較高設備、物流就沒那麼好，薪資高低看的是專業領域」。