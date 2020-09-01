台灣不少男性很貼心，會主動幫女友剝蝦，讓女方感到暖心，「剝蝦」甚至成為有些人的選夫標準。日前有一名人妻透露，她與老公經常去釣蝦場釣蝦，而且不論婚前還是婚後，老公都會主動幫她剝蝦，堅持了12年，直到近日得知幫剝蝦的原因，讓她哭笑不得，直呼根本被騙了。

一名人妻在《爆怨公社》提到，16歲時遇到大她3歲的老公，當時兩人還非常青澀，剛認識時不知去哪約會，便至外雙溪釣蝦，當時花2個小時釣到了12隻，貼心的是，老公當時竟把蝦子全給她吃，而且還貼心的幫她剝蝦，讓她相當感動，「從小到大沒人幫我剝蝦過，被這小小的舉動感動到」。

人夫堅持幫剝蝦給妻子吃，原來是他不敢吃，認為蝦子長得像海裡的蟑螂(示意圖/達志影像)

自此兩人的互動也變頻繁，經常至釣蝦場約會，不論懷孕、生小孩做完月子、小孩抓周，最讓她感動的是，老公對她始終如一，剝蝦剝了12年，「而且他自己釣多少都是自己吃一、兩隻，其他全部剝給我吃或分給朋友吃」，直到日前老公才坦言他不敢吃蝦，「因為他覺得蝦長的很像海裡的蟑螂」。

原以為是老公貼心，沒想到竟是他不敢吃，讓人妻哭笑不得的說「自己選的」。不少人笑翻表示「所以妳吃了12年他眼裡的蟑螂」、「你的感動就這樣被沖下去了」、「他為了妳去碰他最怕的蟑螂，是真愛」、「原本是暖的瞬間變涼，什麼像蟑螂，欠扁」、「其實我覺得妳們好甜蜜呀！他怎麼也陪妳吃了12年海蟑螂來著，雖然大部分給妳吃了」。