流浪貓狗若外型可愛，很容易被人領養，但長相不佳又患病的話，可能一生只能待動物收容所。美國有一隻流浪貓，在街頭漂泊6年，所幸被當地動保組織救走，但經過檢查後，發現牠患有貓愛滋病，因此一直未有人願意領養牠，讓貓每天都愁眉苦臉，直到幸運被抱回家養1年後，牠整隻貓煥然一新。

在 Instagram 查看這則貼文 Mister Willis the Cat（@mrwillisthecat）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 10 日 下午 5:10 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Mister Willis the Cat（@mrwillisthecat）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 29 日 下午 9:51 張貼

6歲的流浪貓布魯斯(Bruce Willis)出生後就流落街頭，由於疏於照顧及營養不足，導致牠健康出現問題，不僅眼睛受傷、牙齒斷裂，還患有貓免疫缺陷病毒（FIV，俗稱貓愛滋病），也由於眼睛周圍都是疤痕，使牠看起來愁眉苦臉，所幸在去年8月被明尼蘇達州動保組織Animal Humane Society救回去。

在 Instagram 查看這則貼文 Mister Willis the Cat（@mrwillisthecat）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 2 日 下午 4:25 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Mister Willis the Cat（@mrwillisthecat）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 19 日 下午 1:54 張貼

儘管布魯斯模樣可愛、乖巧，但也因牠患有疾病，因此遲遲沒有人願意領養牠，直到國際貓咪日，組織在臉書分享布魯斯的資訊，桑德拉（Sandra）對牠一見鍾情，希望能將牠抱回家養，但由於她租的房子不允許養寵物，因此她不斷懇求房東通融，最終成功說服對方，花了1個月的時間，才將布魯斯帶回家。

在 Instagram 查看這則貼文 Mister Willis the Cat（@mrwillisthecat）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 7 日 下午 6:18 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Mister Willis the Cat（@mrwillisthecat）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 30 日 上午 5:42 張貼

桑德拉憶述「當我被允許養貓時，我真的很驚訝，第二天帶布魯斯回家，在短短幾個小時內，牠從最悲傷的貓變我見過最快樂的貓咪，牠整天喵喵叫，而且不離開我身邊」，如今桑德拉還幫愛貓創IG，擁有10萬粉絲追蹤，布魯斯雖然因眼周的疤痕，看起來有些大小眼，反而變成牠的特色，模樣相當可愛。