七夕情人節剛過，不少情侶「有情人終成眷屬」。不過感情磨合始終不是一件容易事，許多夫妻一不小心成了「怨偶」。曾任北京大學校長的文學家蔣夢麟，晚年娶了小他22歲的校花徐賢樂，沒想到最後結局，竟讓他抑鬱而終。

蔣夢麟第三任妻子徐賢樂(圖/本報系資料照/邱維國攝)

蔣夢麟1886年在浙江餘姚出生，清朝滅亡後，他遠赴美國求學取得教育學博士學位，返國後進入北京大學任教。1919年他受時任北大校長蔡元培之託代理校務，隨後又兩度擔任北大校長，主持北大校務長達17年，更出任中華民國教育部首任部長。

蔣夢麟這輩子有3任妻子，元配和他離婚、第二任病逝，透過朋友介紹，認識了第三任妻子徐賢樂。徐外貌姣好，年輕時在上海讀書被稱「校花」。兩人初次見面，徐雖年過半百，仍風韻猶存，讓蔣夢麟一見鍾情。

不過這段婚姻遭到眾多好友反對，因徐賢樂結過婚，卻因金錢問題鬧到離婚收場，胡適、陳誠等好友都出言勸蔣，蔣宋美齡也託陳誠轉達：「如果你一定要和她結婚，那麼我們以後不能見面了，至少，你的夫人我們是不能見面了」；當時75歲的蔣夢麟雖一度動搖，最後還是決定把53歲的徐賢樂娶回家。

婚後不久，蔣夢麟因腳傷住院，徐賢樂竟趁此機會遷出自己的戶口，甚至轉移蔣夢麟名下財產，連蔣的女兒的存款也轉到自己戶頭。蔣夢麟出院後忍無可忍，委託律師訴請離婚遭拒，徐賢樂更以「我與蔣夢麟」一文回擊，否認兩人的婚姻已構成離婚條件。

蔣夢麟悲傷地向媒體吐露心聲：「家是我痛苦的深淵，我深深地後悔沒有接受故友胡適先生的忠告，犯下了錯誤」。離婚訴訟打了3年，兩人協議離婚，蔣夢麟被迫支付50萬贍養費。

半年後心情抑鬱的蔣夢麟因肝癌逝世，享壽78歲；徐賢樂則一直活到2006年才病逝，享壽98歲。