一個人外出吃飯，若遇到餐廳很多人時，容易被服務生要求併桌，有些人認為，兩個陌生人待同一張桌吃飯，會顯得很尷尬，因此盡量避免一人外出吃飯的窘境。一名單身女子透露，半年前吃飯時被併桌，沒想到結局超展開，讓她直接擺脫單身，不少網友羨慕表示「我自己吃了20年怎都沒有」。

一名女網友在《Dcard》提到，由於一直都是單身，且熱愛美食又怕麻煩，不想約朋友等來等去，因此經常一人到處吃美食，半年前她至一間餐廳吃飯，由於當時客滿，而她又一人坐在四人桌，因此服務生便指另名男顧客也是一人用餐，詢問「是否可以併桌」。

原po原本是單身狗，卻因被併桌而交到男友(示意圖/達志影像)

當時儘管有些不好意思，但雙方也表示同意，起初為了化解尷尬氣氛，他們還互相寒暄了一下，沒想到聊天竟很投機，兩人同樣經常一人到處吃飯，因此便要了聯絡方式，相約以後再一起吃美食，直到最近男方竟說「能不能就這樣跟我一直同桌到處吃美食？」，她也表示同意，因此終結單身生活，笑著說「意外的同桌就這樣一直同桌下去」。

文章獲得9千多人按讚，不少人回應「果然我一個人吃飯的時候，都一副生人勿近的樣子」、「常常一個人吃飯，來併桌的都是阿婆或阿伯」、「不說了，我現在就一個人去外面吃飯，然後堅持坐四人桌」、「我自己吃飯坐四人桌的時候，跑來併桌的都是兩人組或三人組，坐雙人桌的時候也都沒有人要來一起併」、「我也很常一個人吃飯，但我都手機架好、耳機戴好，這就是我單身的理由嗎？」。