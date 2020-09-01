比特犬(Pit Bull)性情兇猛，咬死人事件頻傳，不少人看到比特犬，都避之唯恐不及。美國佛羅里達州一名男子，近日從動物收容所領養了一隻流浪混種比特犬，由於認為牠個性溫和，因此便放下戒心，讓牠與84歲的老母親同睡一張床，豈料狗卻突然性情大變，朝她的脖子咬下，最終傷重不治死亡。

綜合外媒報導，佛州馬蓋特（Margate）一名57歲住戶約瑟夫(Joseph Varanese)，日前在動物收容所，收養了一隻混種的比特犬，經過幾周的相處，認為狗性格溫和乖巧，因此前幾天才讓牠與84歲母親瓦拉尼斯(Carolyn Varanese)同床睡，沒想到狗卻性情大變。

在上週五晚上9點半左右，比特犬咬住行動不便的瓦拉尼斯脖子，死者親友吉米(Jimmy)表示，約瑟夫發現母親被咬住頸動脈後，試圖想拯救對方，「狗轉而咬住約瑟夫的腳踝，而他則用輪椅毆打比特犬」，警方到場將狗套上項圈制伏，目前被安置於布勞沃德郡(Broward County)的動物收養所。

瓦拉尼斯不幸當場死亡，而約瑟夫則是身受重傷，眼睛、鼻子及手臂都被咬傷，住在隔壁2年的鄰居梅內迪斯（Raheem Menendez）透露，當約瑟夫被送往醫院時，看起來沒有絲毫情緒，「這是一隻非常冷靜的狗，看起來不具侵略性，而且很少聽到牠吠叫」，目前警方正在調查事發原因。