真的是虛驚一場！大陸杭州一民眾在村中發現了疑似老虎的身影，怕得只敢在遠處拍照，並趕緊打電話通報，沒想到警察一來到現場卻不見老虎的身影，在搜查過後才發現原來只是一隻「吃太好的大金毛」。

根據陸媒報導，日前杭州西湖區何家村有人目擊到遠方草叢中藏有一個金黃色的不明生物，立刻將這幕拍下來發到村民的群組當中，剛好附近又有富陽野生動物園，因此大家推測很有可能就是老虎，於是打電話通報警方。

警方接獲消息後，立刻備好盾牌、衝鋒槍、鋼叉等物品重裝前往現場，然而在草叢處早就不見金黃色生物的身影，只好先搜查附近，剛好一旁經營著一間民宿，警方立刻上前詢問，沒想到民宿老闆看到照片後就叫出了自家飼養的黃金獵犬，幾經比對後發現老虎的真實身分就是這隻「吃太好的大金毛」。

新聞曝光後，不少網友都笑翻了，紛紛留言：「金毛：我也沒想到能成為百獸之王」、「金毛此生最霸氣的一次」、「我想知道這金毛有多胖才會變成老虎」、「哈哈哈對不起是我吃太胖了」、「這報警的大爺可能需要看看眼科」、「金毛：沒想到，這輩子還能當一回老虎」。