雖然小動物看起來非常可愛，現在也有不少人飼養寵物來陪伴自己，但真正養起來卻不輕鬆，除了日常的吃喝拉撒睡以外，還要幫牠們整理儀容，洗澡和剪指甲更是兩大難事！日前，日本一名飼主就分享了幫自家兔子剪指甲的影片，只見牠害怕得雙腿不斷狂抖，讓網友看到都笑翻了。

這名飼主「@shelachannel」在推特上分享這段影片，這隻4歲大的垂耳兔叫做「巧克力（ちょこ）」，當時主人正在幫牠剪指甲，從畫面上可以看到，主人將牠的身體翻過來、肚子朝上，並把牠固定在自己的兩腿之中，不過當主人抓住牠的小爪子要剪指甲時，小灰兔的2條毛腿竟不受控制地瘋狂顫抖，看起來就像是開了馬達的電源一樣。

這段影片發布至今已超過460萬人觀看，大家都被兔子害怕的可愛模樣給萌翻了，「天阿太可愛了，牠感覺真的很害怕」、「原來是電動按摩兔哇」、「這就是傳說中的『瑟瑟發抖』吧」、「真乖～是個好孩子」、「抖得比馬達還快」、「腳腳已開啟震動模式」。

事實上，大部分的兔子天生的性格就較為膽小，非常容易受到驚嚇，還可能因為驚嚇而生病，所以非常需要飼主細心的照顧，有網友也提醒仰著的動作不要超過30分鐘，否則很可能對兔子的身體造成沉重的負擔。